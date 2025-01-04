Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat alanında kendini geliştirmek isteyen yurttaşlara yönelik ücretsiz kurs programını hayata geçiriyor. 31 Ocak'a kadar sürecek başvurular www.dismek.org.tr üzerinden yapılacak.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı, kültür ve sanat alanında kendini geliştirmek isteyenler için dopdolu bir kurs programı hazırladı. Tiyatrodan müziğe, sinemadan görsel sanatlara, dil eğitimlerinden halk oyunlarına kadar geniş bir yelpazede sunulan kurslar, katılımcılara yeteneklerini keşfetme ve geliştirme fırsatı tanıyacak.

Her yaştan sanatsever bir araya gelecek

Uzman eğitmenler eşliğinde Çand Amed Kültür ve Kongre Merkezi’nde ücretsiz olarak düzenlenecek kurslar, her yaştan sanatseveri bir araya getirecek. Sahne sanatları, resim, halk oyunları, sinema ve dil gibi birçok alanda eğitim alma şansı sunan program, bireylerin hem kişisel gelişimine hem de toplumsal kültüre katkı sağlamayı hedefliyor.

Kontenjanlar sınırlı

Kontenjanların sınırlı olması nedeniyle erken başvuru büyük önem taşıyor. Kurslara katılmak isteyenler, 6-31 Ocak tarihleri arasında başvurularını www.dismek.org.tr üzerinden yapabilecek.