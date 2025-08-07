Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu sınavlarına girmek isteyen öğrencileri sınava ücretsiz hazırlıyor.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, gençlere destek olmak amacıyla “Gençlik Gelecektir” şiarıyla ücretsiz kurslar düzenliyor. Söz konusu kurslardan biri de Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu (BESYO) sınavlarına hazırlık kursları. Bağlar Belediyesi Spor Salonunda profesyonel eğitmenlerin görev aldığı kurslar, haftanın 6 günü veriliyor.

Madde bağımlılığına karşı farkındalık

Ayrıca Büyükşehir Belediyesi antrenörleri, kursa katılan öğrencilere yönelik uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı farkındalık ve duyarlılık çalışması da yapıyor. Kursiyerleri, uyuşturucu ve madde bağımlılığına karşı dikkatli olma konusunda bilgilendiren eğitmenler, “Bağımlı olma özgür ol” mottosuyla farkındalık çalışması yürütüyor.