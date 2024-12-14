Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, “Yerelde Afet Riski Azaltma ve Atık Yönetimi Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi” çerçevesinde Japonya'da düzenlenen “Afet Müdahale ve Yeniden İnşa Planlaması Eğitim Programı”na katılım sağladı.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita ve Kamulaştırma Şube Müdürü Baran Özkeskin, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı tarafından Japonya’da gerçekleştirilen “Yerelde Afet Riski Azaltma ve Atık Yönetimi Kapasitesinin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında düzenlenen eğitimlere katıldı.

7-18 Aralık tarihleri arasında devam edecek olan eğitim kapsamında Japonya’nın afetten etkilenmiş kentleri ziyaret ediliyor, afet sonrası alınan önlemler ve hayata geçirilen düzenlemeler gözlemleniyor.

Ziyaret ile uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi ve Japonya örneklerinin Diyarbakır’a uyarlanması konusunda bakış açısının kazanılması amaçlanıyor.