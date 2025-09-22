Kocaeli - Gebze - Darıca Huzurevi Yaptırma ve Yaşatma Derneği, rahmetli hayırsever iş insanı Muzaffer Altıntaş’ın vasiyetini yerine getirmek için kolları sıvadı. 98 odalı, 150 kişi kapasiteli modern bir huzurevi yapılacak ve devletimize bağışlanacak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli - Gebze - Darıca Huzurevi Yaptırma ve Yaşatma Derneği, Darıca bölgesinde 98 odalı ve yaklaşık 150 kişi kapasiteli modern bir huzurevi yapmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Tamamlandığında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na devredilecek olan proje, Türkiye’ye örnek bir model olacak.

Derneğin kurulma sebebinin, Gebze’ye iki okul kazandırarak devletimize bağışlayan ve hayırsever kimliğiyle tanınan rahmetli Muzaffer Altıntaş’ın vasiyeti olduğunu belirten Dernek Başkanı Turgut Altuntaş, “Babam rahmetli Muzaffer Altıntaş’ın en büyük arzusu bir huzurevi yaptırmaktı. Bizler de onun bu vasiyetini yerine getirmek için 4 yıldır mücadele ediyoruz. Valiliğimiz tarafından yer tahsisi yapıldı, protokol aşamasındayız. Önümüzdeki aylarda imzaları atıp yılbaşına kadar temeli atmayı, 2 yıl içinde de tamamlamayı planlıyoruz. Daha önce babamın Gebze’ye kazandırdığı iki okul gibi bu huzurevini de devletimize bağışlayacağız. Tüm hayırseverleri bu anlamlı projeye katkıda bulunmaya davet ediyoruz.” dedi.

HAYIRSEVERLERDEN DESTEK BEKLİYORUZ

Dernek Başkan Yardımcısı Halil Aydın ise, “Yönetim kurulu olarak bölgemize 98 odalı bir yaşam evi kazandırmak için yola çıktık. Kısa sürede temelini atacağız. Huzurevimiz, yaşlılarımız için sıcak bir yuva olacak. Tüm hayırsever vatandaşlarımızı destek olmaya davet ediyoruz” dedi.

Hatırlanacağı gibi rahmetli Muzaffer Altıntaş, daha önce Gebze Muzaffer Altıntaş İmam Hatip Ortaokulu ve Hadiye Cemre Altıntaş Anaokulunu yaptırarak devlete bağışlamıştı. Şimdi ise bu huzurevi projesiyle, onun hayırseverlik mirası yaşatılacak.