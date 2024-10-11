Bursa'da Mudanya Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü verilen Mudanya Mütarekesi’nin 102. yılına özel 'Barış Yolu Ödülü’, Prof. Dr. Türkan Saylan'ın kurucusu olduğu Türkiye Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel’in oldu. BURSA (İGFA) - Geçmiş dönem bakanlarından ve Ankara Büyükşehir Belediye başkanlarından Murat Karayalçın'ın başkanlığındaki Danışma Kurulu’nun belirlediği Mudanya Mütarekesi Barış Yolu Ödülü’ne bu yıl ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel layık görüldü. Prof. Dr. Yüksel ödülünü Mudanya Mütarekesi’nin 102. Yıl törenleri kapsamında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in elinden jüri üyeleriyle birlikte aldı.

Genel Başkan Özgür Özel, Türkiye’nin en önemli kuruluşlarından biri olan Çağdaş Yaşam’ın tüm üyelerini ve gönüllülerini tebrik ederek, ödülün tam yerini bulduğunu söyledi.

Prof. Dr. Türkan Saylan'ın kurucusu olduğu Türkiye Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin 2019 yılından bu yana Genel Başkanlığı'nı sürdüren Prof. Dr. Ayşe Yüksel ise kendisine verilen ödülden ötürü Mudanyalılara ve Belediye Başkanı Deniz Dalgıç’a teşekkür etti. “Ne mutlu Türküm” diyerek ödülünü teslim alan Prof. Dr. Yüksel, en büyük rol modeli olarak gördüğü İsmet İnönü’nün kızı Özden İnönü Toker’in de ödülün ilk sahibi olduğunu anımsatarak, seçici kurula şükranlarını sundu.

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç da, Barış Yolu Ödülü dolayısıyla konuklara barış ve dostluğun simgesi zeytin fidanı armağan etti. Daha sonra konuklarla birlikte Mudanya Mütareke Müze Evi’nde İnönü Vakfı’nın “Tarih yapan İnönü” sergisi ziyaret edildi. Ardından barışın simgesi zeytin dalından yapılmış çelenk Mütareke sahilinden protokol tarafından denize bırakıldı.

