Türkiye’de son günlerde et restoranlarında yaşanan kırmızı et skandalı gündeme bomba gibi düştü. Yapılan incelemeler, birçok işletmenin et ürünlerinde tağşiş yaptığını ortaya koydu. Uzmanlar en çok hilenin lahmacunda olduğunu söyledi.İlker TÜRKER / HERKES DUYSUN

BURSA (İGFA) - Belirli bir fiyatın altında satılan lahmacunların hileli olabileceğini kaydeden uzmanlar, birçok restoran ve kebapçıda satılan lahmacunların içeriğinde düşük kaliteli etlerin, hatta bazı durumlarda et yerine tavuk veya diğer ucuz alternatif etlerin kullanıldığını ifade ediyor.

Lahmacunun fiyatının kalitesiyle doğru orantılı olduğunu vurgulayan uzmanlar, gerçek etle yapılan bir lahmacunun fiyatının, standart piyasa koşullarında belirli bir seviyenin altında olmaması gerektiğini dile getiriyor.

Uzmanlar, tüketicilerin satın aldıkları gıdaların içeriğine dikkat etmeleri ve düşük fiyatlı ürünlere temkinli yaklaşmaları gerektiği konusunda da vatandaşları uyarıyor.

Lahmacunun, Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri ancak hileli ürünlerden kaçınmak için dikkatli olmanın şart olduğunu vurgulayan uzmanlar, etin kilogram fiyatının yüksek olduğu şu zamanlarda bir lahmacunun 30-40 lira olmasının mümkün olamayacağını belirtiyor.