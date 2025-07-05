Bornova Belediyesi, kent genelinde temizlik hizmetlerinin niteliğini artırmak ve daha sağlıklı bir yaşam alanı sunmak amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. “Her Gün İki Mahalle” sloganıyla başlayan temizlik atağı kapsamında, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki 10’ar kişilik süpürgeci ekipler her gün iki mahallede detaylı temizlik çalışması gerçekleştirecek.İZMİR (İGFA) - Girilmeyen sokak bırakmama hedefiyle planlanan bu uygulama kapsamında ekipler, mahallelerin tüm cadde ve sokaklarını tek tek dolaşarak çöp, yaprak, toz ve atıkları titizlikle toplayacak. Uygulamanın ilk durağı Mevlana Mahallesi oldu. 45 mahallede dönüşümlü olarak sürdürülecek bu kapsamlı çalışma, Pazar günleri hariç haftanın altı günü kesintisiz devam edecek ve sürekli hale getirilecek.

Başkan Eşki: “Sokak sokak temiz Bornova”

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yeni temizlik uygulamasının sadece çevresel hijyen açısından değil, kent estetiği ve toplumsal sağlık açısından da önemli olduğuna dikkat çekerek, “Süpürge ekiplerimizle birlikte her gün iki mahallemizde girilmedik sokak bırakmayacağız. Bu çalışmayı sadece temizlik değil, aynı zamanda bir kentlilik bilinci ve yaşam kalitesi meselesi olarak görüyoruz. Bornova’yı hep birlikte daha temiz, daha yaşanabilir bir kent haline getirmek için sokak sokak, mahalle mahalle çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.

Başkan Eşki, temizlik çalışmalarına vatandaşların da destek vermesi gerektiğini belirterek, “Bu kenti birlikte paylaşıyoruz, birlikte temiz tutabiliriz. Temiz bir Bornova hepimizin sorumluluğunda” diye konuştu.