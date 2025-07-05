Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, 1990’lı yıllarda boşaltılan köylerine geri dönen yurttaşların yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Kulp ilçesine bağlı Hamzalı Mahallesi’nin Yol Çatı Mezrasında yürütülen çalışmalarda, 4,5 kilometrelik stabilize yol inşa ediliyor.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, Kulp ilçesine bağlı 1990’lı yıllarda boşaltılan Hamzalı Mahallesi’nin Yol Çatı Mezrasına 2 yıl önce dönüş yapan yurttaşların talebi üzerine yol yapımına başladı. Kulp ve Silvan arasında yer alan bölgedeki zorlu arazi şartlarına rağmen ekipler, iş makineleriyle ulaşımı kolaylaştırmak için yoğun mesai harcıyor. 4,5 kilometre stabilize yolun tamamlanmasıyla birlikte bölgeye dönüşlerin artması bekleniyor.

‘Yolun yapılması dönüşleri hızlandıracak’

Hamzalı Mahalle Muhtarı Tahsin Taş, köye ilk olarak 4 hanenin döndüğünü, yol yapım çalışmalarının başlamasıyla birlikte bu sayının 8 haneye çıktığını belirtti. Köyün boşaltılmadan önce 30-40 haneden oluştuğunu aktaran Taş, “Diyarbakır Büyükşehir Belediyemizden Allah razı olsun. Araçlarla yolu yapmaya gelmişler. Şu an mezrada 8 hane ve 50 kişilik nüfus var. Yol yapıldıktan sonra 30-40 hanenin de döneceğini düşünüyorum. Yani hepsi yola, suya ve elektriğe bakıyor. Çalışmalar için belediyemize teşekkür ederiz” dedi.