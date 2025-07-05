Osmangazi Belediyesi, hazırlamış olduğu birbirinden renkli ve eğlenceli etkinlikler ile yaz akşamlarında mahallelere konuk oluyor. ‘Osmangazi’de Yaz Etkinliği’ adı altında gerçekleştirilen programının ilk adresi Yeşilova Mahallesi oldu. Müzik, dans, eğlence ve oyun dolu etkinlikler ile yaşlısından gencine, kadınından erkeğine kadar yüzlerce vatandaş gönüllerince eğlendi.BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, yaz mevsiminin coşkusunu tüm ilçeye yaymak ve vatandaşlara keyifli akşamlar yaşatmak adına ‘Osmangazi’de Yaz Etkinliği’ programını başlattı.

Program kapsamında her hafta Cuma ve Cumartesi günü farklı iki mahallede şenlik programı, Salı ve Çarşamba günleri ise yine farklı iki mahallede sinema gösterimi yapılacak. ‘Osmangazi’de Yaz Etkinliği’ adı altında gerçekleştirilen mahalle şenliği programının ilk adresi Yeşilova Mahallesi oldu. Osmangazili yurttaşların gönüllerince eğlendikleri programa ilgi oldukça yoğundu. Hem çocuklara hem de yetişkinlere yönelik birbirinden renkli ve eğlenceli etkinliklerin yer aldığı program, festival havasında geçti.

Şehit Kıdemli Üsteğmen Kamil Baltacı Çocuk Parkı’nda düzenlenen program, ilk olarak çocuklara yönelik birbirinden renkli ve eğlenceli aktiviteler ile başladı. Programa katılan onlarca çocuk, aktiviteler ve çeşitli ikramlar ile unutamayacakları bir gün yaşadı. Kurulan oyun parkurlarında çocuklar doyasıya eğlenirken, yetişkinler de çeşitli atölye çalışmalarına katıldı. ‘Osmangazi’de Yaz Etkinliği’ programının finalinde ise Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görevli işçiler tarafından kurulan Temiz Orkestra sahne aldı. Orkestra, seslendirdiği pop, arabesk ve halk müziği şarkıları ile dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Temiz Orkestra’nın söylediği şarkılar eşliğinde sahneye çıkan vatandaşlar da bol bol oynayarak keyifli vakit geçirdi.

Birbirinden keyifli anların yaşandığı programa katılan Osmangazi Belediye Başkan Vekili Halil Aktaş, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, meclis üyeleri ve muhtarlar da bu güzel günde Yeşilova sakinlerini yalnız bırakamadı. Osmangazi Belediye Başkan Vekili Halil Aktaş, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da yaz aylarında Osmangazili yurttaşları birbirinden güzel etkinlikler ile buluşturacaklarını belirterek, tüm katılımcılara eğlenceler diledi.