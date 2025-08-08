Antalya’da faaliyet gösteren hakkında kaçak villa iddiaları da bir çok kez haber olan CW Enerji firması, müşterilerini de isyan ettiriyor. CW Enerji güneş panelli sistemlerindeki İnvertör hataları yaşanırken, firmanın ilgisizliği de büyük tepkilere yol açıyor.

ANTALYA (İGFA) – Antalya’da faaliyet gösteren CW Enerji firmasının skandalları bitmiyor. 2024 yılında hakkında kaçak villa iddiaları boy gösteren ve bir çok haber sitesinde yer alan CW Enerji’ye müşterilerinden de tepki yağıyor.

Şikayetvar sitesine yazdıkları yorumlarla CW Enerji’ye isyan eden vatandaşlar, devletin bu firmaya gerekli cezayı kesmesi gerektiğini söyledi.

“CW ENERJİ SORUNLARIMIZA SESSİZ KALIYOR”

Mehmet isimli bir vatandaş, CW Enerji’nin satış sonrası hizmette iletişim ve garanti sorunu yaşanmasına sessiz kaldığının altını çizerek şunları kaydetti;

“Cw Enerji'den 2024 Temmuz ayında 100 kW ticari, 11 kW bireysel olmak üzere iki adet güneş paneli kurduk. Bireyselde kullandığımız Tommatech marka inverter, yazın başlamasıyla arızalandı. Firma ile görüşmemiz sonucunda, montajı yapan firmanın muhatabımız olduğu söylendi. Ancak montaj yapan bayiye ulaşamıyoruz. Cihazımız daha 1 yılını doldurmadan arızalandı ve Haziran ayında teslim ettik. Temmuz sonunda cihaz geldi, fakat bugün tekrar gelip cihazı söktüler ve Antalya'ya göndereceklerini belirttiler. Satıcıya arızaya bakması için sürekli başvuruyoruz ancak Cw Enerji'de muhatap bulamıyoruz. Bu cihazı yazın kullanmak için aldık fakat sürekli arızalı ve ürünün arkasında kimse durmuyor, 2 aydır arıza devam ediyor. Satış sırasında verilen 30 yıl garanti gibi vaatler yerine getirilmiyor. Satıcı, 1 yılım doldu diyerek hizmet vermek istemiyor, Cw Enerji ise satıcıyla görüşmemizi söylüyor. Satış sonrası hizmette ciddi sorunlar yaşıyoruz.”

“CW ENERJİ’YE DAVA AÇACAĞIM”

Bir vatandaş da, aldığı ürünün kısa sürede bozulduğuna dikkat çekerek, “CW Enerji ürünlerinin arkasında durmuyor. Didim'deki yazlığıma kurduğumuz 80 adet güneş panelli sistemde inverterler bozuldu diye aldılar, geri yolladılar. Rapor dahi yollamadılar. Cihaz yeniden bozuldu, kimse gelip destek olmuyor. Milyonluk yatırım çöp oldu. Ürünlerin garantisi olduğu halde hiçbir şekilde sorun çözmüyorlar. Şikayetçiyim, dava açacağım.” ifadelerini kullandı.

“CW ENERJİ BOZUK ÜRÜN GÖNDERİYOR”

Duruma isyan eden bir vatandaş da, “Güneş paneli aldım bunlardan, montajını yaptık. Yaklaşık 3 saat sonra hata vermeye başladı. Servise gönderdim, hemen elime 4 hafta sonra ulaştı. İnvertör sonra tekrar hata verdi ve çözüm olarak 1 tane daha güneş paneli almam söylendi. Aldım ve halen enerji alamıyorum. CW Enerji pişmanlıktır. Koskoca fabrika bana 0 ürün verip değiştiremiyor.” diyerek isyan etti.