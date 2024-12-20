Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır'daki D-8 11'inci Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda D-8 Zirvesi'ne ilişkin temasları video ile özetledi.

Bugün dost ve kardeş Mısır’ın başkenti Kahire’de gerçekleştirilen D-8 11’inci Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi’ni başarıyla tamamlayarak ülkemize döndük. Zirvede yaptığımız istişarelerin, aldığımız kararların ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum. pic.twitter.com/qgVFg4DKZD— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) December 19, 2024

Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, "Bugün dost ve kardeş Mısır'ın başkenti Kahire'de gerçekleştirilen D-8 11'inci Devlet ve Hükûmet Başkanları Zirvesi'ni başarıyla tamamlayarak ülkemize döndük. Zirvede yaptığımız istişarelerin, aldığımız kararların ülkelerimiz ve bölgemiz için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.