Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Meydan Muharebesi’nin 104. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Sakarya Zaferi’ni “Milli Mücadele’nin dönüm noktası” olarak nitelendiren Erdoğan, kahraman ordunun direnişi ve Türk milletinin bağımsızlık iradesinin bu zaferle dünyaya ilan edildiğini vurguladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 13 Eylül 1921’de kazanılan Sakarya Zaferi’nin 104. yıl dönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda, Türk milletinin istiklal ve istikbal mücadelesindeki bu büyük başarının önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, “Sakarya Zaferi, kahraman ordumuzun topyekûn direnişi ve milletimizin bağımsızlık iradesinin dünyaya ilan edildiği bir dönüm noktasıdır. Bu zafer, yalnızca askeri bir başarı değil, aynı zamanda milletimizin birlik ve beraberlik ruhunun en güçlü tezahürüdür. Türk milleti, en zor şartlarda dahi özgürlüğünden vazgeçmeyeceğini Sakarya’da göstermiştir.”ifadelerini kullandı.

Sakarya Zaferi’nin Milli Mücadele’nin seyrini değiştirdiğini ve Cumhuriyetin temellerini güçlendirdiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, Sakarya Zaferi’nin tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bu anlamlı günün milletimize ilham ve güç kaynağı olmasını diliyorum" dedi.