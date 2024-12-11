Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Isparta'da askerî helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.ANKARA (İGFA) -Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan helikopter kazasında şehit olan askerlerin ailelerine taziye mesajı iletti.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde eğitim uçuşu esnasında meydana gelen helikopter kazasında şehit olan Tuğgeneral İsa Baydilli, Kara Havacı Teğmen Tunahan Dağlı, Kara Havacı Teğmen Ceyhun Kalyoncu, Kara Havacı Teğmen Mustafa Atakan Dut, Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin İpek ve Teknisyen Astsubay Çavuş Taha Nergiz'in ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.