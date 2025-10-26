Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan tarihin en büyük sosyal konut projesinde Yenişehir’e ayrılan 500 konutluk TOKİ Projesi hakkında açıklama yapan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti. Başkan Özel, konutların hak sahiplerine zamanında ve planlı biçimde teslim edilmesi için tüm kurumlarla koordineli çalışacaklarını söyledi.BURSA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye genelinde hayata geçirilecek Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut projesi olan 500 bin konutluk TOKİ projesi kapsamında Yenişehir’e 500 konut yapılacağını müjdeledi.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, açıklanan bu büyük yatırımın ilçeye önemli bir değer kazandıracağını belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 500 bin konutluk TOKİ projesi kapsamında, ilçemize 500 konut kazandırılacak olmasının büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Bu proje, hem konut ihtiyacı olan ilçemiz için hem de hemşehrilerimizin güvenli, modern ve erişilebilir konut ihtiyacına güçlü bir çözüm olacaktır. İlçemizin gelişimi, nüfus artışı ve yaşam kalitesinin yükselmesi açısından bu yatırım bizim için de son derece değerlidir” dedi.

"TÜM KURUMLARLA KOORDİNELİ ÇALIŞACAĞIZ"

Yenişehir’de sosyal konut ihtiyacı olduğunu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’a Bursa ziyareti sırasında da ifade etmiş, projenin hayata geçirilmesi noktasında kendisinden destek talepleri olduğunu anımsatan Başkan Özel, ihtiyaç sahibi ailelerin ev sahibi olabilmeleri için daha önce ilçeye sosyal konut projesi sözü verdiklerini hatırlattı. Başkan Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederek, “Sayın Cumhurbaşkanımıza, ilçemize duyduğu güven ve desteği için şahsım ve tüm Yenişehirli hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum. Sosyal konut talebimizin yerine getirilmesinde büyük emekleri olan AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan’a, bölge milletvekilimiz Ayhan Salman’a ve tüm milletvekillerimize de teşekkür ediyorum. Yenişehir Belediyesi olarak bizler de bu sürecin en verimli şekilde ilerlemesi, konutların hak sahiplerine zamanında ve planlı biçimde teslim edilmesi için tüm kurumlarla koordineli bir biçimde çalışacağız” diye konuştu.

SOSYAL ADALET VURGUSU

Projede, toplumsal denge ve adaleti gözeten özel kontenjanlar da oluşturulduğuna değinen Başkan Özel, “Şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri ile gaziler için yüzde 5, Engelliler için yüzde 5, 3 ve daha fazla çocuğu bulunan aileler için yüzde 10, Emekliler ve 18–30 yaş aralığındaki gençler için yüzde 20 kontenjan ayrıldı. Başvurular, 10 Kasım – 19 Aralık 2025 tarihleri arasında e-devlet üzerinden alınacak. Bu kapsayıcı yaklaşım sosyal adalet açısından da büyük önem taşıyor. Bu proje toplumun her kesimini gözeten, sosyal bütünleşmeyi güçlendiren bir adım” diye konuştu.

Başkan Özel, yapılacak 500 konutun ilçenin sosyal ve ekonomik yapısına da katkı sağlayacağını belirterek, “Bu yatırım, Yenişehir’in daha yaşanabilir, daha güçlü ve geleceğe emin adımlarla yürüyen bir şehir olma vizyonuna büyük katkı sağlayacaktır. Yenişehir’imize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun.” dedi.