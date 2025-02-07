Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'daki 'Bir Oluruz' programındaki törende Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar'ın "En çok parayı ben verdim" sözlerine çıkışarak "Ben verdim deme, millet verdi, devlet verdi" dedi.ANKARA (İGFA) - Adıyaman'da gerçekleştirilen '6 Şubat Depremleri Anma Programı'na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem konutlarının anahtar teslim töreni sonrasında spor, sanayi, bankacılık, havacılık gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren kurum, kuruluş ve özel sektör temsilcilerine plaket takdim etmişti.

Plaket almak için sahneye çıkan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da olduğu sahnede "Buradaki en büyük bağışçı benim. En yüksek miktarı ben sağladım" şeklinde konuşmasını kesti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çakar'a cevaben, "Koskoca devlet bankası, bırak sen. Ben verdim deme, devlet verdi" diyerek töreni izleyenlere, "Bazen devlet kurumları övünüyor da diyorum ki millet verdi, devlet verdi, sizler de aracı oldunuz." demesi alkış aldı.

https://youtu.be/zY6Ao0aiTXE