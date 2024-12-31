Yapılan çalışmaları 50 ana başlıkta özetledi.

İŞTE 2024'TE YAPILAN HİZMETLER VE PROJELER

1.Türkiye, bu yılda etkin bir şekilde orman yangınlarıyla mücadele etti.

2.105 helikopter, 27 uçak, 14 İHA ile orman yangınlarına müdahale edildi.

3.Yaklaşık 5 bin işletmeye 27,9 milyar TL kefalet karşılığı 32,8 milyar lira kredi kullandırıldı.

4.496 milyar liralık kaynakla 570 bini aşkın ilave istihdam sağlayacak yeni GAP Eylem Planı, kamuoyuyla paylaşıldı.

5.Mal ihracatçılarına yönelik destek bütçesi artırıldı.

6.Aile Sosyal Destek Programı ile binlerce haneye gidilip ihtiyaç tespiti yapıldı.

7.Türkiye'nin bütün illlerinde 130 Deneyap Teknoloji Atölyeleri kurulup 35 bin öğrenciye ücretsiz eğitim verildi.

8.Ayder Yaylası Koruma ve Yenileme Projesi tamamlandı.

9.Togg'un sayısında artış yaşanarak 47 binden fazla araç sayısına ulaşıldı.

10.50 Yapay Zeka Atölyesi, 60 Havacılık ve Uzay Atölyesi ile 10 Zeka Gücü Atölyesi kuruldu.

11.Kırsal kalkınmaya ilişkin 6 milyar TL hibe desteği verildi.

12.Türksat 6A’nın üretimi tamamlandı.

13.Türkiye Destekli Aile Programı ile 46,5 milyar TL destek sağlandı.

14.Akkuyu NGS'nin 1'inci reaktör türbin tesisi montajı tamamlandı.

15.88 bin üreticiye 360 milyar TL tutarında Hazine faiz destekli kredi kullandırıldı.

16.104 Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde 15 bin gence imkan sağlandı.

17.Terör örgütlerine yönelik operasyonlar devam etti.

18.Çukurova Uluslararası Havalimanı açıldı.

19.Bayraktar TB3 SİHA, TCG Anadolu gemisinden iniş ve kalkış gerçekleştiren ilk insansız hava aracı oldu.

20.Yargı Reformu Strateji Belgesi hazırlık sürecinde 55 binin üzerinde görüş ve öneriyi değerlendirildi.

21.Kara propagandalara, bilgi kirliliğine ve dezenformasyona karşı mücadele sürdürüldü.

22.Sağlık Market uygulaması ile 55 milyar liranın üzerinde tasarruf sağlandı.

23.Doğalgazda meskenlere yüzde 65, KOBİ'lere yüzde 27 sübvansiyon sağlandı.

24.İş kazaları ve meslek hastalıklarını önlemek amacıyla 11 bin 500 iş yeri denetlendi.

25.Terörizmin finansmanına yönelik 266 operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonlarda 76 milyon 506 bin TL ele geçirildi.

26.Sağlıklı ve güvenilir gıda için 1,3 milyon denetim gerçekleştirildi. 1,4 milyar lira para cezası uygulandı.

27.6 Şubat depremlerinden etkilenen 11 ilde toplam 201 bin 688 konut ve iş yeri yapımı tamamlandı.

28.Motorlu Taşıtlarda adil olmayan fiyatlara ve stokçuluğa karşı 77 milyon liranın üzerinde ceza uygulandı.

29.14 bin 199 genç 300'den fazla müze ve ören yerini ücretsiz gezdi.

30.İstihdam, 843 bin arıtarak 33 miltona ulaştı. İşsizlik oranı yüzde 8,8 ile 18 aydır tek haneli seviyede.

31.67 milyon tebligat e-tebligat uygulamasıyla gönderildi.

32.2024-2029 yıllarını kapsayan kamu diplomasisi strateji belgesi yayımlandı.

33.Evde sağlık hizmeti kapsamında 4 milyonun üzerinde ziyaret gerçekleştirildi.

34.E-duruşma sisteminin kayıtlı olduğu mahkeme sayısı 5 bin 185'e çıkarıldı.

35.Ülkeye yasa dışı girişi engellemek için ilave tedbirlerle birlikte İran sınırına 552 kilomere hendek kazıldı.

36.Bin 320 şehit yakını gazi ve gazi yakını kamuya atandı.

37.Fahiş fiyat artışlarına karşı mücadelede 613 bin 106 ürün denetlendi.

38.785 firmaya 216 milyon lirada fazla ceza yazıldı.

39.2024-2028 yıllarını kapsayan Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı hayata geçirildi.

40.ÜNİDES ile üniversite öğrencilerine 30 milyon liralık proje desteği sağlandı.

41.Cumhurbaşkanlığı Miller Kütüphanesi'nde 1 milyon 900 bin kişiye hizmet verildi.

42.Türkiye Bursları kapsamında 127 ülkeden 5 bine yakın öğrenciye destek olundu.

43.Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitti.

44.Siber devriyelerde 110 bin 668 suça müdahalede bulunuldu.

45.3'üncü Antalya Diploması Forumu'nda 148 ülkeden yaklaşık 4 bin 700 misafir ağırlandı.

46.765 adet arkeolojik kazı ve yüzey araştırması faaliyeti ile müzelerimize 13 bin eser kazandırıldı.

47.Afet bölgesinde kira desteği, taşınma yardımı, destek ödemesi gibi başlıklarda 146 milyar TL kaynak aktarıldı.

48.Ankar 3 SİHA, mühimmatlı ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

49.Gabar'da günlük petrol üretimi 70 bin varili aştı.

50.Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi hidrokarbon araştırmaları için Somaliye gönderildi.