Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır’daki “Barış için Şarm El-Şeyh Zirvesi” dönüşünde, Gazze’ye yönelik Türkiye’nin insani yardım ve barış çabalarını değerlendirdi. “Türkiye, büyük devlet olmanın ötesinde insanlığın vicdanıdır” diyen Erdoğan, Gazze’nin yeniden imarı için çalıştıklarını, kalıcı barış için Trump Anlaşması’nı desteklediklerini vurguladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi"ne katılmasının ardından yurda dönüşünde, uçakta gazetecilere açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.

Bir gazetecinin Gazze’ye yardımlar ve İsrail’in denetimlerine ilişkin sorusuna “Türkiye’nin eli, dünyanın neresinde mazlum varsa oraya uzanır. İsrail saldırıları sürerken bile yardımlarımızı sevk ettik, Mısır’daki depoları doldurduk" diyerek yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ateşkesin başladığı günden beri 350 tırımız Gazze’ye girdi. Gıda, su, ilaç, barınma malzemeleri gönderiyoruz; ama aynı zamanda kardeşlik ve umut gönderiyoruz. AFAD, 10 bin çadır depoladı. Kış gelmeden barınma ihtiyaçlarını gidermek için canla başla çalışacağız.” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Kızılayı, AFAD, TİKA ve Sağlık Bakanlığı’na teşekkür ederek, yaralıların Ankara ve İstanbul’daki şehir hastanelerinde tedavi edildiğini, bu merkezlerin Gazzelilere açık olduğunu söyledi.

"TRUMP ANLAŞMASI İLE KALICI BARIŞA ADANDIK”

“Sadece yaraları sarmayacağız, geleceği inşa edeceğiz” diyen Erdoğan, Gazze’de barış sürecine ilişkin bir soruyu da yanıtladı.

Şarm El-Şeyh Zirvesi’nde ABD Başkanı Donald Trump, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile imzaladıkları Niyet Beyanı’nı okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kalıcı Barış ve Refah İçin Trump Anlaşması, 2 yılı aşkın süredir devam eden acıları sona erdiriyor. Bu anlaşma, Filistinliler ve İsrailliler için barış, güvenlik ve refah sağlayacak. İşbirliği ve diyalogla kalıcı barış, temel insan haklarının korunduğu bir sulh olacak" dedi.

Erdoğan, “Bu imzalar tarihin kayıtlarına geçti. Kalıcı barışa kendimizi adamış bulunuyoruz” diyerek, anlaşmanın uygulanmasının bölgesel istikrarı güçlendireceğini vurguladı.

Türkiye’nin arabulucu rolü, zirvedeki liderler tarafından takdir edildi.

Türkiye’nin Gazze’deki insani felaketi dünyaya anlatan öncü ülke olduğunu, protestoların fitilini ateşlediğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, barış ve istikrar için Türkiye’nin etkin rolüne vurgu yaparak, “Orta Doğu’nun fırtınalı atmosferden kurtulması için Suriye ve Filistin’de huzur şart” dedi. Erdoğan, Uluslararası Görev ve İstikrar Gücü’nde Türkiye’nin yer almasının bölgesel barışa katkı sağlayacağını söyledi.