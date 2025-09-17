Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin dış politikasının barış odaklı olduğunu ancak hadsizlikler karşısında susmayacağını vurguladı. Erdoğan, İsrail’in Gazze’deki vahşi saldırılarına ve bölgedeki istikrarsızlığı körükleyenlere karşı net bir duruş sergiledi.ANKARA (İGFA) - Dışişleri Bakanlığı'nın yeni yerleşkesine ilişkin temel atma töreninde dış gündeme yönelik de açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin bölgesel barış ve adalet için kararlı duruşunu bir kez daha ortaya koydu.

Diplomasinin dilinin nezaket olduğunu ifae eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye’nin dış politikası da barış odaklıdır. Ancak bu, hadsizlikler karşısında sineceğimiz ya da geri adım atacağımız anlamına gelmez. Asla!” dedi.

Gerilimden beslenenlerin ve bölgede istikrarsızlık isteyenlerin karşısında Türkiye’nin tarih boyunca olduğu gibi dimdik duracağını belirten Erdoğan, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına dikkat çekerek, "Gazzeli mazlumların yanında olmamızı kimse engelleyemez. Suriye’den Yemen’e, Lübnan’dan Katar’a, İsrail haydutluğunun hedefi olan tüm kardeşlerimizle dayanışma içinde olacağız” dedi.

Terör ve katliamın bir “akıl kilitlenmesi” olduğunu ifade eden Cumhurbşakanı Erdoğan, “Bölgemizi esir alan bu kanlı kilit eninde sonunda kırılacak. Zulümle, soykırımla, masum çocukların hayatları pahasına gelecek inşa edeceğini sananlar, tarihteki niceleri gibi kaybedecek ve döktükleri kanda boğulacaklar. Bu akıbetten kaçış yok” diye konuştu.