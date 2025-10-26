Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” kapsamında yaptığı konuşmada, Türkiye’nin yarım asrı aşkın süredir mücadele ettiği terör sorununu tamamen ortadan kaldırma kararlılığını vurguladı.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Kapanış Programı"nda konuştu.

"Türkiye Yüzyılı"na giden yolda dönülmesi gereken kavşakların en başında yarım asırlık terör musibetinden ülkeyi kurtarmanın bulunduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Terör musibetinden hamdolsun ülkemizi kurtardık mı? On binlerce vatan evladını şehit verdiğimiz, ekonomimize 2 trilyon dolar maliyeti olan terör bataklığını inşallah 86 milyon el ele verip, hep birlikte kurtarmaya devam edecek miyiz? Bu noktada sabırlıyız, samimiyiz. Soğukkanlı bir şekilde menzile yürüyoruz. Hedefe yaklaştıkça ülkemizin bu meseleyi çözmesini istemeyen odakların, süreci rayından çıkarmaya dönük operasyonlarını artıracağının elbette farkındayız. Allah'ın izniyle bu tuzakların hiçbirine düşmeyeceğiz. Her ne bahaneyle, her ne gerekçeyle olursa olsun, aramıza nifak sokmak isteyenlere aldanmayacağız. Bizim gayemiz belli, niyetimiz sarihtir. Nesillerin heba olmadığı, annelerin ağlamadığı, barışın, kardeşliğin, güvenliğin, huzur ve refahın hüküm sürdüğü bir iklimin tüm bölgemizde hakim kılınmasıdır. Ortak bir iradeyle inşallah önce 'Terörsüz Türkiye'yi, ardından da terörsüz bölgeyi en kalıcı eserimiz olarak bu ülkenin evlatlarına kazandıracağız."

https://twitter.com/RTErdogan/status/1982118706340917647

Türkiye Yüzyılı Buluşmaları'nı gerçekleştirirken ülkedeki tüm şehit ve gazi ailelerinin ziyaret edildiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kadın Kollarımız, 'Terörsüz Türkiye'ye dair kaleme aldığımız mektubumuzu 18 bin 272 şehit ailemize elden ulaştırdılar." dedi.

Video gösteriminin de yapıldığı programa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de katıldı.

Büyükgümüş, Dr. Recep Minga'nin Makıli Kufi yazı çeşidiyle kaleme aldığı Hilye-i Şerife'yi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a takdim etti.