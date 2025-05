Sinemaseverleri 16 Mayıs Cuma günü vizyona girecek yeni filmler bekliyor. İşte o filmler...İSTANBUL (İGFA) - Vizyondaki filmlerin yanı sıra Örümcek-Adam 2 (Spider-Man 2), Haydi Tut Elimi ve Karantina ile vizyonun yeni filmleri Son Durak: Kan Bağı (Final Destination: Bloodlines), Parmak Çocuk Emma (Little Emma), Ayak Takımı (Riff Raff), Orman Çocukları, Hurry Up Tomorrow, Sıcak Büfe, Ateez World Tour: Towards the Light ve Gülizar filmleri sinemaseverlerle buluşuyor.

Efsaneleşen filmler arasında yer alan Örümcek adam serisinin ikinci filmi Örümcek-Adam 2 (Spider-Man 2), yeniden vizyona giriyor. Serinin ikinci filminde, Peter Parker’ın hayatı inişe geçmiştir. Dahası suçlu olduğu iddiasıyla da mücadele etmek zorunda kalan Peter, bu kimliğinden vazgeçmeye karar verir. Ancak başarılı olmayan bir dönüşüm deneyimi ile bilim adamı Doktor Otto Octavius, dört uzun dokunaçlı bir cani olarak Doktor Ahtapot’a dönüşür. Peter, belki de Örümcek Adam’ın geri dönüş zamanı olduğunu düşünmeye başlar.

Merakla beklenen ve çok sevilen Son Durak serisinin yeni filmi Son Durak: Kan Bağı (Final Destination: Bloodlines), sürekli tekrar eden şiddet dolu bir kabusla uyanan üniversite öğrencisi Stefanie’nin hikayesini konu ediniyor. Üniversite öğrencisi Stefanie, yalnızca kendi ailesinin değil, kendisinin de öldüğünü gördüğü tekrarlayan kabuslarla boğuşmaktadır. Stefanie'nin kafasında tekrarlanan bu görüntüler on yıl öncesinden gelmektedir. Ancak zamanla bir gizemi keşfeder ve kendisine bu kadar acı veren rüyanın aslında büyükannesinin 50 yıl önceki vizyonu olduğunu anlar. Böylece Stefanie, döngüyü kırıp ailesini kesin ölümden kurtarabilmek için zorlu bir mücadeleye girişir.

Yeniden vizyona giren haftanın aile filmi Haydi Tut Elimi, hayallerindeki dans okuluna gidebilmek için zorlu bir müceraya atılan İpek ve Kaan'ın hikayesini konu ediniyor. İpek ve Kaan, dans tutkunu olan iki gençtir. Onların en büyük hayali, yurtdışında dans okulunda eğitim alabilmektir. Bu yüzden seçmelere katılmak isteyen gençlerin, “bir şarkının hikayesini” bulmaları gerekir. Yanlarına arkadaşlarını da alan İpek ve Kaan, “malum şarkının hikayesi” heyecan dolu bir maceraya atılır.

Ahmet Topuz yönetmenliğinde yeniden vizyona giren Karantina, bir cinayet soruşturmasının ortasından birbirlerine aşık olan bir çiftin hikayesini konu ediniyor. Genç bir kız olan Zeynep, heyecanla yeni okuluna giderken başına geleceklerden bihaberdir. Okulun ilk gününde kendisini salgın hastalıktan kaynaklanan bir karantinanın, bir cinayetin ve bir aşk üçgeninin içerisinde bulur. Salgın hastalığın etkisiyle yaşanan zorluklar, gençlerin içinde bulundukları duygusal karmaşayı daha da derinleştirir. Bu süreç, aşkın ve dostlukların sınanmasına neden olur.

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Parmak Çocuk Emma (Little Emma), köklerini aramak için macera dolu bir yolculuğa çıkan Emma'nın hikayesini konu ediniyor. Hayvan ebeveynler tarafından evlat edinilen minyatür bir insan kızı olan Emma, insan kökenleri hakkındaki gerçeği bilmeye kararlıdır. Bu amaçla yola koyulan Emma'ya yeni dostları dahi kaplumbağa Newton ve mucit kurt Edward eşlik eder. Ancak minik insanlarla dolu gizli bir ada keşfettiğinde, umduğu masal bu değildir. Geçmişinden sırları ortaya çıkarmak için bildiği her şeyi riske mi atacaktır?

Senaristliğini John Pollono’nun yönetmenliğini Dito Montiel’in üstlendiği Ayak Takımı (Riff Raff), geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalan bir adamın hikayesini konu ediniyor. Vincent, Karısı Sandy ve oğulları DJ ile birlikte sakin ve huzurlu bir hayat sürmek ister. Ancak mirasından mahrum bıraktığı oğlu Rocco ve eski karısı Ruth’un aniden ortaya çıkmasıyla aile mutluluğu birdenbire bozulur. İkili, gangsterler Lefty ve Lonnie'den kaçtıklarını iddia etmektedir. Böylece Vincent, uzak durduğu geçmişi ile yeniden yüzleşir.

Haftanın komedi filmlerinden Ormak Çocukları, yaz kampı için ormana giden bir grup çocuğun yaşadıklarını konu ediniyor. Şehirde yaşayan bir grup çocuk, yaz kampı için ormanın içinde bulunan bir çiftliğe gider. Grup, doğaya alışkan olan orman çocuklarıyla karşılaştıklarında kendilerini eğlenceli bir rekabetin içerisinde bulur. Başlarda her şey yolundadır ancak Demir adındaki bir çocuğun ortadan kaybolmasıyla işler karışır. Arkadaşları Demir'i bulmak için zorlu bir maceraya atılır.