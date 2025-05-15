Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, KO-MEK’in Darıca ilçe sergisine katıldı. Başkan Büyükakın, hizmetler karşısında vatandaşlardan gelen bir “Allah razı olsun” duasının kendileri için en büyük ödül olduğunu söyledi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kursları (KO-MEK), “Orta Asya’dan Anadolu’ya Ortak Mirasımız” temalı sergilerinin açılışına devam ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç.Dr.Tahir Büyükakın, Adnan Menderes Kültür Merkezi’ndeki KO-MEK’in Darıca ilçe sergisine de katıldı. Kursiyerlerin bir yıl boyunca ürettiği el emeği göz nuru ürünlerin vatandaşlarla buluştuğu sergide birbirinden güzel ürünler göz kamaştırdı. Eşsiz eserlerin yer aldığı sergide ürünleri tek tek inceleyen Başkan Büyükakın, KO-MEK’in verdiği hizmetlere vurgu yaptı.

2024-2025 döneminde 91 bin 392 kursiyerin KO-MEK’le kendini geliştirdiğini belirten Başkan Büyükakın, “Nihai maksadımız, sizlerin mutluluğu. Hizmetkârınız olmayı biz istedik. Siz emaneti teslim ettiniz, biz de ağalık, beylik yapmadan, varlık sebebimizi unutmadan hizmet etmeyi sürdürüyoruz. Yeni yüzyılın Türkiye’sinde bambaşka ufuklara açılan bir maceramız var. Milletler 1000 yıllık hayaller kurduğunda ayakta kalabiliyorlar. ‘Geçmişini bilmeyenin geleceği yoktur’ der Şeyh Edebali. Biz geçmişten gelen değerlerle geleceği kurma gayreti içindeyiz. Bazı değerler vardır ki; milli birlik, kardeşlik, bunları bugün unutursak, yarın ‘geri gelsin’ dediğimizde gelmez. Unutursak, çorak toprak gibi kururuz. Kardeşliğimizi ve kültürel bağlarımızı kaybedersek, dünya bambaşka bir yer hâline gelir” diye konuştu.