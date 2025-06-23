Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Şehir Tiyatrosu’nun yılın ilk 5 aylık döneminde yüzde 94’lük dolum oranı ile elde ettiği başarıya dikkat çekerek, oyunları ilgiyle takip eden tüm Konyalı tiyatroseverlere teşekkür etti.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 2025 yılının ilk 5 ayında etkileyici bir performansa imza attı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın, tarih boyunca ilmin, irfanın, kültürün ve sanatın beşiği olmuş önemli bir medeniyet şehri olduğunu dile getirdi.

Konya Şehir Tiyatrosu’nun da kurulduğu günden beri Konya’nın kültür ve sanat hayatına önemli katkıda bulunduğunun altını çizen Başkan Altay, “Sanatseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Şehir Tiyatromuz, 2025 yılında ilk 5 aylık döneminde yüzde 94’lük doluma ulaşarak önemli bir başarıya daha imza attı. Bu dönemde gerçekleştirilen 38 gösterimde 20 bin 793 izleyiciyi tiyatroyla buluşturduk” diye konuştu.

Konya Şehir Tiyatrosu’nun geçtiğimiz yıl da önemli bir başarı hikayesi yazdığını anımsatan Başkan Altay, “Şehir Tiyatromuz, 2024 yılında 47 bin 502 izleyiciye ulaşmıştı. Şehir Tiyatromuza hemşehrilerimizin ilgisi bizleri mutlu ediyor. Sanatla yaşayan, sanatı gündelik hayatın parçası hâline getiren bir Konya vizyonuyla çalışmaya devam edeceğiz. Oyunlarımızı ilgiyle takip eden tüm Konyalı tiyatroseverlere şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

BUGÜNE KADAR 24 FARKLI OYUN SAHNELENDİ

2018 yılından bugüne kadar 5’i çocuk, 19’u yetişkin olmak üzere 24 oyunu tiyatroseverlerle buluşturan Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 2025 yılında da “Yoldan Çıkan Oyun”, “Narnia Günlükleri”, “Mavi Kuş”, “Amak-ı Hayal”, “Hiçu’da Yolculuk”, “Müfettiş” ve “Bir Adam Yaratmak” adlı oyunları sahneledi.

“KEYKUBAD” VE “YOLDAN ÇIKAN OYUN” ADLI OYUNLARLA ARAYA GİDİLECEK

Konya Şehir Tiyatrosu’nun devam eden oyunlarından olan ve tarihi olaylardan esinlenen “Keykubad” 28 Haziran’da, Henry Lewis, Jonathan Sayer ve Henry Shields tarafından yazılan ve Mehmet Ergen’in Türkçeye çevirdiği “Yoldan Çıkan Oyun” adlı oyun da 3 Temmuz’da Selçuklu Kongre Merkezi’nde sahnelenecek.

Temmuz ayı itibariyle araya gidecek Konya Şehir Tiyatrosu, sezonun açılacağı Eylül ayından itibaren yeni ve farklı oyunlarla Konyalılarla buluşmaya devam edecek.