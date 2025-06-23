Bursa'nın Mudanya ilçesinde bulunan Türk Prysmian'ın fabrikasında üretilen sürdürülebilirlik odaklı yeni nesil kablolar, 11. Eurasia Rail Fuarı'nda görücüye çıktı.BURSA (İGFA) - Türk Prysmian Kablo, İstanbul Fuar Merkezi’nde düzenlenen 11. Eurasia Rail Fuarı’nda, demiryolu sektörüne yönelik yenilikçi kablolarını sergiledi.

Türkiye’nin tek, dünyanın ise en büyük üçüncü demiryolu ve hafif raylı sistemler fuarında, metro ve raylı sistem araçları için özel geliştirilen kabloların yanı sıra enerji, sinyalizasyon ve fiber optik kablolar sektör temsilcilerinin beğenisine sunuldu.

“DEMİRYOLU KABLOLARINDA MÜKEMMELİYET MERKEZİ”

Şirketin sürdürülebilirlik odaklı çözümleri, fuarın dikkat çeken yenilikleri arasında yer alırken, Türk Prysmian Kablo CEO’su Daniele Mazzarella, “Eurasia Rail’de sektör liderleriyle buluşmak bizim için büyük bir fırsat. Bursa Mudanya’daki üretim tesisimiz, Prysmian’ın küresel ‘Demiryolu Kabloları Mükemmeliyet Merkezi’ olarak faaliyet gösteriyor. Bu merkezdeki yüksek teknolojili üretim kabiliyetimiz ve güçlü Ar-Ge altyapımız sayesinde, demiryolu sektörünün ihtiyaçlarına özel, sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler sunuyoruz" diye konuştu.