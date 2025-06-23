Konya'da Selçuklu Belediyesi ve Türkiye Tenis Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen T200 Masters Tenis Turnuvası, çekişmeli maçların ardından ödül töreniyle tamamlandı. Sporcular ödüllerini Başkan Pekyatırmacı’dan aldı!KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi ile Türkiye Tenis Federasyonu’nun ortaklaşa düzenlediği T200 Masters Tenis Turnuvası, 16-22 Haziran 2025 tarihlerinde Selçuklu Tenis Kortları’nda büyük bir coşkuyla gerçekleşti.

Türkiye’nin dört bir yanından katılan 125 sporcu, 18 yaş üstü kadın ve erkek kategorilerinde kıyasıya mücadele etti. Turnuva, çekişmeli maçları ve dostluk atmosferiyle tenis tutkunlarına unutulmaz anlar yaşattı.

Dereceye giren sporcular, ödüllerini Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı’nın elinden aldı. Ödül törenine Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Bilal Yavaş, Selçuklu Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Yavuz Tezcan, Türkiye Tenis Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Hakkı Kurt ve Konya İl Tenis Temsilcisi Ümit Dışpınar da katıldı.

“SPORUN MERKEZİ SELÇUKLU”

Başkan Pekyatırmacı, ödül töreninde yaptığı konuşmada, “Selçuklu’da sporu hayatın bir parçası haline getirmeyi hedefliyoruz. T200 Masters Turnuvası, tenis branşının ilçemizde yaygınlaşmasına katkı sağladı. Şehir içinden ve dışından katılan tüm sporcularımıza teşekkür ediyorum. Önümüzdeki aylarda T400 Turnuvası’na da ev sahipliği yapacağız. Dereceye giren sporcularımızı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim” dedi.

Turnuva, sporcuların rekabetin yanı sıra dostluk ve dayanışma sergilediği bir platform oldu.

Seyirciler, kortlarda oynanan heyecan dolu maçları büyük bir ilgiyle izledi.