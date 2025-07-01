İzmir'de Urla Belediyesi ve Bizce Seramik Atölyesi işbirliğiyle hazırlanan “Atatürk ve Urla” temalı seramik pano, Atatürk’ün Urla’ya gelişinin 99. yılında törenle açıldı.İZMİR (İGFA) - Urla, kültür-sanat dünyasına anlamlı bir eser kazandırdı.

Bizce Seramik Atölyesi ve Urla Belediyesi’nin ortak çalışması olan “Atatürk ve Urla” temalı seramik pano, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle sanatseverlerle buluştu.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Urla’ya gelişinin 99. yılına ithaf edilen bu özel proje, ilçenin tarihini ve kültürel mirasını yansıtan kalıcı bir anı olarak dikkat çekti.

Törene katılan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, açılışta yaptığı konuşmada, “Urlamıza gerçekleştirdiği ziyaretin 99. yılında Atatürk Kültür Merkezimize böyle değerli bir eseri armağan ettiği için Bizce Seramik Atölyesi’ne teşekkür ediyoruz. Ellerine, emeklerine sağlık; çok güzel olmuş. Kalıcı bir eser oldu” diyerek sanatçıları tebrik etti.

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da törende yer alarak pano hakkında övgü dolu sözler sarf etti:

“Yapılan pano çok anlamlı. Her parça ayrı bir değer taşıyor. Hem Urla evleri, hem Atatürk’ün sözleri, hem de Urla’nın simgeleri. Çok başarılı, güzel bir çalışma. Daha fazla proje yapmalarını dilerim. Biz Atatürk hayranıyız. Atatürk ancak böyle bir mekânda, bu kadar güzel anlatılabilir.”

13 Sanatçıdan Özgün Eserler Proje kapsamında, 13 seramik sanatçısı bir araya gelerek Urla’nın tarihinden, kültürel mirasından ve Atatürk’ün sevdiği objelerden ilham aldı.

Oya Gözmen, Deniz Ayhan, Şebnem Çetiner, Banu Bilge Çolak, Nalan Atalay, Filiz Keyder Özkan, Şenay Tayanç Dalkılıç, Hatice Turan, Özlem Tüzer Koç, Sevil Tüzer, Yelda Çakı, Asuman Zeybek Men ve Arzu Berk’ün imzasını taşıyan eserler, kırmızı çamur ve şamotlu çamur plakalar üzerine elle şekillendirme tekniğiyle hazırlandı.

Sır uygulamalarıyla tamamlanan pano, teknik ustalık ve duygusal derinliği birleştirerek Urla’nın ve Atatürk’ün ruhunu yansıtan eşsiz bir çalışma oldu.