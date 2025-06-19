Koç Üniversitesi Ebru Kulübü’nün 70 özgün eserden oluşan yıl sonu sergisi, 30 Haziran'a kadar Rahmi M. Koç Müzesi’nde ziyaret edilebilecek.İSTANBUL (İGFA) - Koç Üniversitesi Ebru Kulübü’nün geleneksel yıl sonu sergisi, Rahmi M. Koç Müzesi’nde kapılarını açtı. 30 Haziran’a kadar ziyarete açık olacak sergide, öğrencilerin suyun yüzeyinde şekillendirdiği yaklaşık 70 özgün ebru eseri sanatseverlerle buluşuyor.

Sergide, çoğunlukla geleneksel tekniklerle hazırlanan eserlerin yanı sıra tuval, kumaş, defter kapağı ve yelpaze gibi yüzeylere uygulanan modern yorumlar da yer alıyor. Üniversitenin farklı bölümlerinden öğrencilerin yıl boyunca atölyelerde ürettiği bu çalışmalar, ebru sanatının estetik ve kültürel derinliğini yansıtıyor.

2002’de kurulan Koç Üniversitesi Ebru Kulübü, öğrencilere geleneksel Türk sanatı ebruyu öğrenme ve uygulama imkânı sunuyor. Uzman ebru sanatçısı Mehmet Eray Atay’ın rehberliğinde düzenlenen atölyelerde, başlangıç ve ileri seviye öğrenciler hem teknik hem de estetik açıdan kendilerini geliştiriyor. Dönem sonunda başarılı katılımcılara sertifika veriliyor.

“BOYANIN SUYLA DANSI”

“Boyanın suyla dansı” olarak tanımlanan ebru, özel boyaların su yüzeyinde oluşturduğu desenlerin farklı yüzeylere aktarılmasıyla ortaya çıkıyor.

Sabır ve ustalık gerektiren bu sanat, görsel güzelliği ve ruhsal derinliğiyle dikkat çekerken sergi, genç sanatçıların özgün yorumlarıyla ebru sanatının kültürel zenginliğini gözler önüne seriyor.