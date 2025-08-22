Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin yeni hizmet binası törenle hizmete açıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, modern yapının sürdürülebilir hayvancılık ve üreticilere destek için önemli bir adım olarak değerlendirildi.ÇORUM (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çorum Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’nin Ankara yolu üzerinde hizmete giren yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.

Bakan Yumaklı, söz konusu binanın sadece modern bir yapı değil; çiftçilerin emeğine duyulan güvenin, üretime verilen desteğin ve sürdürülebilir hayvancılığa atılan kararlı adımların güçlü bir göstergesi olduğunu belirterek, 17 bin metrekarelik arazi üzerine inşa edilen 1500 metrekarelik hizmet binası ve 420 metrekarelik süt toplama deposu, Çorum’da tarım ve hayvancılık sektörüne önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

https://twitter.com/ibrahimyumakli/status/1958899450585219369

Birlik Başkanı Yılmaz Kaya, yeni binanın modern tasarımıyla gelecek nesillere de hizmet vereceğini ve üreticilere daha iyi koşullarda destek sunacağını belirtti.

Bakan Yumaklı, birliğin üreticilerin yanında olmaya, ekonomiye değer katmaya ve Türkiye’nin hayvancılıkta marka gücünü artırmaya devam edeceğini vurguladı.