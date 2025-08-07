Konya Büyükşehir Belediyesi; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve MEVKA ortaklığıyla, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Projesi kapsamında Beyşehir, Kadınhanı, Derbent ve Cihanbeyli’de “Coğrafi İşaretli Lezzetler Rotası” projesini hayata geçirdi.KONYA (İGFA) - Konya’nın ilçelerinde coğrafi işaretli ürünler üreten kooperatiflerin desteklenmesini amaçlayan “Coğrafi İşaretli Lezzetler Rotası” projesinde Beyşehir, Kadınhanı, Derbent ve Cihanbeyli ilçelerindeki kooperatifler yer alıyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, proje bünyesinde coğrafi işaretli ürünlerin üretimini yapan kooperatiflere makine-teçhizat alımı yaparken, hijyen eğitimleri vererek üreticileri bilgilendiriyor. Projenin amacı, şehrin coğrafi işaretli lezzetlerinin standarda uygun olarak üretimini, tanıtımını yapmak ve üreticiye destek vermek.

ÜRETİCİLER VERİLEN EĞİTİMLERDEN MEMNUN

Kadınhanı’nın Atlantı Mahallesi’nde verilen eğitimin önemine değinen SS. Atlantı Kasabası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ali Gedikkaya, “Coğrafi işaretli Atlantı Dededağ Tulum Peyniri’miz var. Yaptıkları desteklerden ve eğitimler dolayısıyla Konya Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Uğur İbrahim Altay ve ekibine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Eğitimlerin önemine dikkati çeken üreticiler de edindikleri bilgiler ışığında üretimlerini daha titiz ve düzenli gerçekleştirdiklerini belirterek, verilen eğitimlerin çok faydalı olduğunu söyledi. Proje, Şubat 2026 tarihinde sona erecek.