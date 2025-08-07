Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki bulvar, cadde, kavşak ve sokaklarda kaldırım, bordür ve beton bariyer yapımı çalışmalarına devam ediyor.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü kaldırım, bordür ve bariyer çalışmalarıyla hem yaya güvenliğini artırmaya hem de engelli bireylerin rahat ve güvenli ulaşıma erişimini kolaylaştırmaya devam ediyor.

Ankara’nın dört bir yanında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında dış ilçelerde 8, merkez ilçelerde ise 14 ayrı noktada yaya yolları daha modern ve güvenli hale getiriliyor.

500 BİN METREKARE PARKE TAŞI, 42 BİN ADET BETON BARİYER

2025 yılı sonuna kadar 500 bin metrekare parke taşı, 355 bin metrekare bordür ve 42 bin adet beton bariyer imalatı yapmayı planlayan Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Başkent’in yoğun ilçelerinden Keçiören’de 2 bin 929 metre bordür, 1.595 metre bahçe bordürü ve 5 bin 580 metrekare tretuvar çalışmalarını tamamladı. Yenimahalle’de ise 4 bin 570 metre bordür, 2 bin 905 metre bahçe bordürü, 3 bin 962 metrekare tretuvar döşemesi yapıldı. Görme engelli bireyler için hedeflenen 105 bin metrekare kılavuz uyarıcı parke çalışmaları ise planlama doğrultusunda tüm hızıyla devam ediyor.