Mersin Büyükşehir Belediyesi, tarımı destekleyen projeleriyle kentin üretim gücünü artırmaya devam ediyor.MERSİN (İGFA) - Bu kapsamda Gülnar ilçesi Çukurasma, Tozkovan ve Üçoluk mahallelerinde yetiştirilen ‘Gülnar Kuş Üzümü’ (Kişniş Üzümü) için Türk Patent ve Marka Kurumu’na Coğrafi İşaret Tescili için başvuru yapan Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı; analizler, bilgi ve belgeler temin ederek tescilli ürünler listesine aldırmıştı.

Tescilin ardından denetim yapan Büyükşehir ekiplerine Gülnar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Gülnar Ziraat Odası ile S.S. Gülnar Çukurasma, Tozkovan, Üçoluk Kuş Üzümü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nden ürün konusunda uzman kişiler de eşlik etti.

Denetim sayesinde; üretici faaliyet listesi ve denetim tutanakları Türk Patent ve Marka Kurumu’na bildirildi. Bu bağlamda Gülnar Kuş Üzümü Tescil Belgesinde yer alan coğrafi sınır, ham madde, üretim metodu ve tüm diğer bilgiler çerçevesinde değerlendirilmesi yapılarak üretimlerin tescile uygun üretiminin devamı sağlanmış oldu.

GÜRLEKOĞLU: “TÜKETİCİNİN YANINDA OLMAK ADINA COĞRAFİ İŞARET TESCİLLİ ÜRÜNLER İÇİN ÇALIŞMALAR YAPIYORUZ”

Gıda Mühendisi Döndü Gürlekoğlu, coğrafi işaretli ürünlerin hem üreticiye hem de tüketiciye büyük fayda sağladığını belirterek, “Tüketiciler daha sağlıklı ve güvenilir ürünlere ulaşırken, üreticilerimizin ürünleri ekonomik olarak değer kazanıyor. Belediye Başkanımız Vahap Seçer’in vizyonuyla üreticinin yerinde doyması için bu çalışmaları sürdürüyoruz” dedi.

“Vahap Başkanımızın söz verdiği gibi üreticilerin yanındayız”

Gürlekoğlu, “Vahap Başkanımızın söz verdiği gibi üreticinin yanındayız. Coğrafi işaretli ürünlerin denetimlerini de yaparak en kaliteli ürünleri tüketiciye ulaştırıyoruz. Mersin’in coğrafyasını yansıtan yeni ürünler için de tescil çalışmalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.