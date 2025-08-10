Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu kapsamında, çocukların sosyal gelişimlerine katkı sunmak ve toplumsal duyarlılıklarını artırmak amacıyla 2. El Oyuncak Pazarı etkinliği düzenlendi. Çocuklar, Melikşah Pazar Alanı’nda kurulan oyuncak pazarında hem eğlendi hem de yeni deneyimler elde etti.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Genç KOMEK Yaz Okulu kapsamında çocuklar için 2. El Oyuncak Pazarı düzenledi.

Çocukların sosyal gelişimlerine katkı sunmak ve toplumsal duyarlılıklarını artırmak amacıyla Melikşah Pazar Alanı’nda düzenlenen 2. El Oyuncak Pazarı etkinliği başarıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Genç KOMEK öğrencileri kullanmadıkları ama temiz ve sağlam durumdaki oyuncaklarını satışa sunarak bilinçli tüketim, geri dönüşüm ve kaynakların yeniden değerlendirilmesi konularında farkındalık kazandı.

Kurulan 240 stantta, toplam 480 öğrenci ve aileleri yer aldı. Çocuklar, kendi oyuncaklarını sergileyip satarak hem paylaşmayı hem de yardımlaşmayı deneyimlediler; pazarlık yaparak müşteri ilişkileri kurmayı öğrendiler. Bu sayede, ticari hayata dair ilk pratik adımlarını atma imkânı buldular.

Etkinlik boyunca yalnızca ürün satışı değil, aynı zamanda eğitici ve eğlenceli aktiviteler de düzenlendi. Sürpriz oyunlar, etkileşimli atölyeler ve sahne etkinlikleriyle çocuklara unutulmaz bir gün yaşatıldı. Ailelerin de aktif olarak katılım sağladığı programda, hem çocuklar hem de ebeveynler çevreye duyarlı bireyler yetiştirmenin önemini bir kez daha idrak etti.

Genç KOMEK’in eğitimden sosyal sorumluluğa uzanan vizyonu doğrultusunda ikinci kez hayata geçirilen bu anlamlı organizasyonla, çocukların sosyal becerileri geliştirilirken; çevre bilinci, sorumluluk duygusu ve girişimcilik yetkinliklerinin temelleri de atılmış oldu. Gençler hem eğlendi, hem öğrendi, hem de büyümeye bir adım daha yaklaştı.

ÇOCUKLAR EĞLENEREK ÖĞRENDİ

Pazarı oyuncak almak ve etkinliklere katılmak için ziyaret eden çocuklarla anne babaları çok güzel bir gün geçirdiklerini belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Pazarda satış yapan çocuklar ise satış yapmalarına ve yeni şeyler deneyimlemelerine olanak tanıyan bu etkinlikte yer almaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.