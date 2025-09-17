Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) Aile Danışmanı Tuğba Ayşe Aksoy, akran zorbalığına karşı aileleri uyardı.

SAKARYA (İGFA) - 2025-2026 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrenciler yeniden sınıfları doldururken, son yılların en ciddi problemlerinden biri olan akran zorbalığı da tekrar gündemdeki yerini aldı.

5 FARKLI İŞARETİ VAR: “KAYGI, KORKU, ÖFKE PATLAMASI OLABİLİR…”

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) Aile Danışmanı Tuğba Ayşe Aksoy, ailelere çocuklarının zorbalığa maruz kaldığını anlayabilmeleri için 5 önemli işaretin olduğu konusuna dikkat çekti.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Aksoy, “Çocuğumuzun zorbalığa uğradığını gösteren 5 işaret vardır. Bunlardan birincisi fiziksel belirtiler. Fiziksel belirtilerde çocuğunuzun vücudunun farklı yerinde yaralar, bereler, nedeni açıklanamayan morluklar, baş ağrısı, karın ağrısı, aniden kaybolan eşyalar ya da zarara uğramış eşyalar görülebilir. Bir diğeri ise duygusal belirtilerdir. Çocuğunuz kaygı, korku ve öfke patlamaları ya da içine kapanma yaşıyorsa zorbalık belirtisi olabilir.”

DAVRANIŞSAL, AKADEMİK VE SÖZSEL BELİRTİLER

Aksoy, “Okula gitmek istememe, arkadaşlardan uzaklaşma ise davranışsal belirtilerdir. Derslere karşı ilgisizlik, başarıda düşüş akademik belirtiler olarak görülebilir. Son olarak ‘Kimse benimle oynamıyor’ ya da ‘Beni sevmiyor’ gibi cümleler tek seferlik yaşandığında farklı nedenlerden kaynaklanabilir ancak düzenli olarak ve birkaç alanda birden fazla tekrar ediyorsa çocuğunuz zorbalığa maruz kalıyorsa sözsel belirtidir” diye konuştu.

“ERKEN FARK ETMEK ÇOK ÖNEMLİ…”

Açıklamalarında zorbalığın erken fark edilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Aksoy, “Zorbalık çocukların hem duygusal hem de akademik gelişiminde derin yaralar açabilir. Maalesef çocuklar her zaman yaşadıklarını anlatmazlar, o yüzden biz ebeveynler işaretleri doğru okumayı öğrenmeliyiz. Zorbalığı erken fark etmek çok önemlidir. Çocuğunuza destek olun, yanında olduğunuzu hissettirin. Durum devam ederse mutlaka bir uzmandan profesyonel destek alın” ifadelerini kullandı.