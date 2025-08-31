Tarım ve Orman Bakanlığı, Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği’nde yapılan değişiklikleri bugünkü Resmi Gazete’de yayımladı. Sulama durumu değişiklikleri ve kira sözleşmesi süreçleri kolaylaştırılırken yeni düzenlemeler 1 Eylül’de yürürlüğe girecek.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanlığı, 27 Mayıs 2014 tarihli Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği’nde önemli değişiklikler yaptı.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan yeni yönetmelik, 1 Eylül 2025’te yürürlüğe girecek.

SULAMA DURUMU VE BAŞVURU SÜREÇLERİNDE ESNEKLİK

Yönetmeliğin 6. maddesinde yapılan değişiklikle, arazi sulama durumuna ilişkin beyanlar için yeni düzenlemeler getirildi.

Daha önce “kuru” olarak beyan edilen parsellerin “sulu” olarak değiştirilmesi veya yeni kaydedilen parsellerin “sulu” beyanı için sulama birliği, kooperatifi veya belediyeden belge istenecek.

Belge temin edilemezse, tespit komisyonu sulama durumunu belirleyecek. Çiftçiler, sulama durumu değişiklikleri için 30 Haziran’a kadar (resmi tatil veya hafta sonuna denk gelirse ilk mesai günü) başvuru yapabilecek. Bu süre dışında değişiklikler, üretim yılı sonuna kadar komisyon aracılığıyla yapılabilecek.

Bakanlık, üretim bilgilerinde fark tespit ederse re’sen düzeltme yapabilecek.

Yönetmeliğin 7. maddesine eklenen düzenlemeyle, muvafakatnamenin geri alınması veya noterle kira fesih işlemlerinde, arazi üzerindeki ürünün hasat tarihi dikkate alınarak fesih gerçekleştirilecek. Kira sözleşmesi olmayan çiftçiler, EK-5’teki taahhütname ile başvuru yapabilecek.