Çiğli'de Cumhuriyet Bayramı coşkusu, Cumhuriyet ve Demokrasi Parkı önünden başlayan kortej yürüyüşü ile start aldı. Ardından düzenlenen Tepecik Senfoni Orkestrası konseri ile kutlamalar doruğa ulaştı. Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, “Atatürk’ün evlatları olarak bu ülkede ne gaflete, ne dalalete ne de ihanete geçit vermeyeceğiz. Cumhuriyetimize kimse dokunamaz” dedi.İZMİR (İGFA) - Cumhuriyetin 101. yılını coşkuyla kutlayan Çiğlililer, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle kortej yürüyüşüne katıldı. Tepecik Senfoni Orkestrası'nın muhteşem performansı, bayram coşkusunu zirveye taşıdı. Vatandaşlar, Cumhuriyet Bayramı'nı büyük bir heyecanla kutladı ve bu anlamlı günü unutulmaz anılarla taçlandırdı.

MUHTEŞEM ZEYBEK GÖSTERİSİ

Konser öncesinde gerçekleşen Zeybek gösterisi ise Cumhuriyet gururunu bir üst seviyeye taşıyarak izleyicilerden tam not aldı. Gösteri, Çiğlililerin büyük beğenisini kazanarak unutulmaz anlar yaşattı.

Konser sırasında Tepecik Senfoni Orkestrası'ndan özel bir istekte bulunan Başkan Yıldız, seçim şarkısı da olan ‘Daha Gidecek Çok Yolumuz Var’ parçasını çaldırarak eşi Gamze Yıldız’ı dansa kaldırdı. Bu özel an, izleyicilerden büyük alkış aldı ve geceye damgasını vurdu.

BAŞKAN YILDIZ: “CUMHURİYETİMİZE KİMSE DOKUNAMAZ”

Başkan Onur Emrah Yıldız, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında yaptığı konuşmada, Cumhuriyete asla kimsenin dokunmasına izin vermeyeceklerini ve ona her an sahip çıkacaklarını kaydetti. Başkan Yıldız, "Çiğli’nin eğilmeyen başları, cumhuriyetçi, demokrat, özgürlük aşığı hemşehrilerim, hangi dilden, hangi dinden, hangi kültürden olursa olsun, yüreği Cumhuriyet için atan canım Çiğli. İlelebet payidar kalacak olan Cumhuriyetimizin 101. yılını büyük bir gururla kutluyoruz. Cumhuriyet biziz, biz Cumhuriyetiz, çünkü biz halkız. Cumhuriyet, halk odaklı bir rejimdir; siz varsanız vardır, siz yoksanız yoktur. Atamız 57 yıllık ömrüne; bir ulusun yeniden doğuşunu, Cumhuriyeti ve devrimleri sığdırdı. 101 yıl sonra bile bugün hepimizin sımsıkı sarıldığı, korumaya çalıştığı devrimleri bizlere emanet etti. Atatürk bizlere, 'Bir gün, istiklal ve Cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşerseniz içinde olduğunuz durumu ve koşulları düşünmeden Türk istiklal ve Cumhuriyetini kurtaracaksınız. Muhtaç olduğunuz kudret, damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur' demiş. Biz de onun evlatları olarak bu ülkede ne gaflete, ne dalalete ne de ihanete geçit vermeyeceğiz. Dünyada kadınlara ilk hakkını teslim eden, eğitimde çığır açan bu büyük önderimizin izinden gideceğiz. Cumhuriyet Halk Partisi ve Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olduğu sürece asla Cumhuriyetimize kimse dokunamaz. Birlik ve beraberliğimizin gücünü bir kez daha gösterdiğimiz bu etkinlikte, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyoruz. Cumhuriyetimizin ışığında, daha nice güzel günlerde bir arada olmayı diliyorum. Nice Cumhuriyet Bayramlarını hep beraber yaşamak dileğiyle" ifadelerini kullandı.