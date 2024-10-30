Türkiye'de ilaç etkin maddesi üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği kotalarının belirlenmesine yönelik karar bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Üretim amaçlı kenevir yetiştiriciliği kotalarının belirlenmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Buna göre ülke toplam kotası 5 bin metrekare yetiştiricilik alanında yıllık 120 bin kök bitkiyle sınırlı tutuldu.

Kararda; üniversiteler, Tarım ve Orman Bakanlığı araştırma enstitüleri ile araştırma izni bulunan kuruluşlar için ilaç etkin maddesi üretimi amaçlı kenevir yetiştiriciliği kapsamındaki bilimsel araştırmalar ve AR-GE çalışmalarında kota şartı aranmayacağı belirtilirken, kotanın dağıtımıyla ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı yetkili olduğu kaydedildi.