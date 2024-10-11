CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Sağlık Bakanlığının normal doğumla ilgili paylaşımına tepki göstererek, "Bakanlığın görevi, kadınların hangi şekilde doğum yapacağı konusunda karar vermesi değil tam tersi kadınlar karar verdikten sonra o doğumları en sağlıklı şekilde yapacak ortamı sağlamaktır." dedi.ANKARA (İGFA) - CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarın kadına, çocuğa yönelik ve toplumsal şiddet karşısında teşhiste ve çözümde doğruyu göremediğini öne sürdü.

Milletvekili Suiçmez, "Siz çağ atlatan değil maalesef kadın ve çocuk hakları konusunda çağı atlayan bir iktidarsınız." diye konuştu.

Sağlık Bakanlığının "Doğal olan normal doğum" temalı video yayımladığını belirten Suiçmez, "doğal olan normal doğum" gibi söylemlerle kadınların doğum sürecini belirli bir norm çerçevesinde yaşamaları gerektiği vurgulandığında, kadınlara dayatılan ideal anne imajının pekiştirildiğini, bu norma uygun davranmayan annelere suçluluk aşılandığını söyledi.

Suiçmez, Sağlık Bakanlığının esas sorumluluğunun, kadınların doğum öncesinde ya da sonrasında iradeleriyle karar verecekleri, kendi sağlıklarını önceleyecekleri koşulları yaratmak olduğunu vurguladı. Suiçmez, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı, sınırlarını aşarak, sezaryen doğum yapan bir kadınla bebeği arasında sağlıklı bir bağ kurulamayacağını iddia etmiştir. Sağlık Bakanlığının görevi, kadınların hangi şekilde doğum yapacağı konusunda karar vermesi değil tam tersi kadınlar karar verdikten sonra o doğumları en sağlıklı şekilde yapacak ortamı sağlamaktır."