CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Girişi Sınavı (2025-TUS) ikinci dönem yerleştirme sonuçlarına ilişkin, "Sağlık Bakanlığı ve üniversiteler tarafından ilan edilen kontenjanlara bazı branşlarda bir yığılma varken, bazı branşlarda çok ciddi kontenjanların dolmadığı günlerle karşı karşıyayız." dedi.BURSA (İGFA) - CHP Bursa Milletvekili Kayıhan Pala, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, hastaların randevu oluşturmakta zorlandığını ve muayenelerin çok kısa sürdüğünü savundu.

Ameliyat tarihi alınamadığını, bazı kentlerde yoğun bakımlarda yatak bulmanın imkansız olduğunu öne süren CHP'li Pala, bazı laboratuvar ve görüntüleme tetkikleri için 2026 yılına randevu verildiğini anlattı.

Uzman hekim dağılımı ve planlamasıyla ilgili sorunlar olduğunu söyleyen Pala, "Geçtiğimiz günlerde açıklanan 2025-TUS ikinci dönem yerleştirme sonuçları bize bunu çok net olarak gösteriyor. Aslında bu sorun, Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın sağlık emek gücünü, planlamanın, yetiştirmenin ve istihdamın birbirini tamamlayan bir süreç olarak ele almamasından kaynaklanıyor. Sağlık Bakanlığı ve üniversiteler tarafından ilan edilen kontenjanlara bazı branşlarda bir yığılma varken, bazı branşlarda çok ciddi kontenjanların dolmadığı günlerle karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.