CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, kamu personeli alımlarında uygulanan mülakat sistemini eleştirdi.ANKARA (İGFA) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, en iyi eğitimi alan, yazılı sınavlardan başarıyla çıkan gençlerin mülakat yüzünden hayallerine kavuşamadığını savundu.

Mülakatlarda elenen bazı gençlerin isimlerini aktaran İlgezdi, bu gençlerin sınavlarda il birincisi olmasına rağmen mülakatlardan elendiğini, bu durumun büyük bir mağduriyete neden olduğunu ileri sürdü. Hükümetin, seçimlerden önce "mülakatları kaldıracağına" dair açıklama yaptığını anımsatan İlgezdi, "Vermiş olduğunuz sözün üzerinden 23 ay geçti. Hani bu mülakatı kaldırıyordunuz? Neden kaldırmadınız? Daha ne kadar bu çocukları kaybetmeye devam edeceğiz?" dedi.