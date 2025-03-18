18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümü nedeniyle Manisa Garnizon Şehitliği’nde anma töreni düzenlendi. MANİSA (İGFA) - Tarihin akışını değiştiren ve bir milletin azim ve fedakarlığının en büyük sembollerinden biri olan Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle tören düzenlendi.

Manisa Garnizon Şehitliğinde düzenlenen programa, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Rana Kibar, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Şehitlikteki tören, anıta çelenk sunulmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından saygı atışı yapıldı.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan, törende şehitlik defterini imzalamasının ardından yaptığı konuşmada, şehitlerin emanetini en iyi şekilde yaşatmak ve gelecek nesillere aktaracaklarını belirterek, "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, vatanı uğruna feda-i can eden aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum” dedi. Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şube Başkanı Yusuf Kıyışkan ise “O gün Çanakkale’de savaşan her bir askerimiz, bir nefer olarak cepheye gitmiş, birer şehit olarak cennete yürümüştür” dedi.

Tören, Kuran-ı Kerim okunması ve dua edilmesi ile devam etti. Ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Törenin sonrasında Çanakkale Şehitler Anıtı da ziyaret edildi. 110 yıl önce vatan topraklarını koruyan kahraman atalarımızın aziz hatırası, Manisa’da bir kez daha yüreklerde hissedildi.