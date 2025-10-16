Ankara merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonlarda "change araç" suç şebekelerine yönelik 35 şüpheli yakalanırken, 10'u tutukalndı. Yılın ilk 9 ayında 19 ilde gerçekleştirilen toplam 407 yakalamada, 495 aracı değiştirerek vatandaşları mağdur eden şebekelerin belinin kırıldığını vurgulayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü söyledi.ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, Ankara merkezli 10 ilde düzenlenen 'change araç' operasyonunun detaylarını paylaştı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Asayiş Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri Asayiş Şube Müdürlüklerince yürütülen operasyonların detaylarını açıklayan Bakan Yerlikaya, son operasyonun Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, Çorum, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Tokat illerini kapsadığını belirtti.

Geçen hafta gerçekleşen son operasyonda yakalanan 35 şüpheliden 10’unun tutuklandığı, diğerlerinin işlemlerinin sürdüğünü kaydeden Bakan Yerlikaya, yılın ilk 9 ayında ise 19 ilde gözaltına alınan 407 şüpheliden 160’ının tutuklandığını, 104’ünün adli kontrolle serbest bırakıldığı ve diğerlerinin işlemleri devam ettiğini bildirdi.

https://twitter.com/AliYerlikaya/status/1978687271088902441

Şüphelilerin, çeşitli marka-model 495 aracı "change" (değiştirme) yaparak vatandaşları mağdur ettiği tespit edildiği belirten Bakan Yerlikaya, “Vatandaşlarımızı mağdur eden suç şebekelerinin belini kırdık. Bir daha milletimizi dolandırmamaları için takip ediyoruz, her an enselerindeyiz” diyerek mücadele ile ilgili kararlılığını yineledi.