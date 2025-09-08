İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Bosna Hersek’in Stari Grad Belediye Başkanı İrfan Čengić’i makamında ağırladı. İlişkilerin gelişmesi için iş birliğine hazır olduklarını belirten Başkan Tugay, “Mutlaka İzmir’de Bosna Hersek, Saraybosna ya da Stari Grad ile ilgili etkinlikler planlamalıyız. Aynı şekilde Bosna Hersek’te de İzmir’i tanıtmalıyız. Hem kültürel hem de ticari ilişkiler açısından çok potansiyel var” dedi.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 94. İzmir Enternasyonal Fuarı’na katılan Bosna Hersek’in Stari Grad Belediye Başkanı İrfan Čengić ve beraberindeki heyeti ağırladı. Buluşmada; Dünya Bosna ve Hersek Göçmenleri Birliği Başkanı Hasan Şehoviç, Türkiye Bosna ve Hersek Kültür Dernekleri Federasyon Başkanı ve Bornova Belediyesi Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Atilla Baysak, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zeki Yıldırım, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Övünç Özgen, İzmir Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Selin Sayın Kapancı da yer aldı.

Tugay: Çok potansiyel var

İzmir ile Stari Grad arasındaki ilişkileri güçlendirmeyi hedeflediklerini ve Balkan kültürünü tanıtmak istediklerini belirten Başkan Dr. Cemil Tugay, karşılıklı öğrenci değişiminin yanında iş insanlarını da bir araya getirebileceklerini söyledi. Tugay, “Karşılıklı ziyaretler oldukça dostluklar gelişiyor, yakın oluyoruz. Bunun arkasından mutlaka İzmir’de Bosna Hersek, Saraybosna ya da Stari Grad ile ilgili etkinlikler planlamalıyız. Aynı şekilde İzmir’i de Bosna Hersek’te tanıtmalıyız. Hem kültürel hem de ticari ilişkiler açısından çok potansiyel var” dedi. Özellikle İzmir’in fuarlarını Saraybosna’da tanıtmak istediklerini kaydeden Başkan Tugay, Balkan kültürünü tanıtan, dil kursları olan, söyleşiler, filmler gösterilen kültür merkezi projesi geliştirilebileceğini söyledi.

Čengić: İzmir çok büyük bir fırsat ve çok güzel bir şehir

İzmir’de Balkan Kültür Merkezi projesine destek vermeye hazır olduklarını söyleyen Stari Grad Belediye Başkanı İrfan Čengić ise “Fuara bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. 12 gün içinde belediyemizi iyi tanıttığımızı düşünüyorum. Bizim için İzmir büyük bir kardeşlik bölgesi. İzmir’de insanlara Saraybosna’yı tanıtmak ve aynı şekilde Saraybosna’da İzmir’i tanıtmak istiyoruz. İzmir çok büyük bir fırsat ve çok güzel bir şehir. O yüzden de fuara katılmak istedik. Seneye umarım daha güzel olacak, hazırlıklı geleceğiz” dedi.