SASKİ, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda son dönemde yüksek riskli seviyeleri gören su kaynaklarının varlığını korumak için önemli bir karar alındı. Özellikle Sapanca Gölü’nün tarihin en tehlikeli seviyelerini görmesinden sonra su ve atıksu tarifelerinin güncellenmesi kararlaştırıldı. Buna göre su sarfiyatını düşürmek için planlanan yeni tarifeler 1 Ekim Çarşamba gününden itibaren yürürlüğe girecek.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), ülke genelinde yaşanan kuraklık nedeniyle il genelindeki mevcut kaynakların korunması için harekete geçti.

Öncelikle Sapanca Gölü olmak üzere şehrin ana damarı olarak nitelendirilen birçok su kaynağı, kurak geçen yaz döneminde alarm vermiş ve tarihin en düşük seviyelerine gerilemişti.

Büyükşehir Meclisi’nde gerçekleştirilen SASKİ Genel Kurul’da konuyla ilgili çok önemli bir karar alındı.

Tasarruf bilincini teşvik edici madde görüşüldü ve içme suyu ile atıksu tarifelerinin güncellenmesi kararı iktidar ve muhalefet parti meclis üyelerinin oy birliğiyle karara bağlandı.

Su tarifelerinde fiyat güncellemesi yapıldı

Mevcut birim fiyatlarının 2023 Mart ayı fiyatları ile aynı oranda olduğu ve iki yılı aşkın süredir arada oluşan farkın kurum tarafından absorbe edildiği belirtildi.

Bu noktada Türkiye’nin en ucuz suyunu kullanan abonelerin ise, su tüketiminin çok yüksek oranlarda olduğu görüldü.

İlçe ilçe yeni birim fiyatları

Kaynakların geleceğini korumak için alınan güncelleme kararıyla yeni su birim fiyatı, Serdivan, Adapazarı, Erenler, Ferizli, Kaynarca, Serdivan, Sapanca ve Söğütlü ilçelerinde bağlı konutlarda KDV ve diğer vergiler hariç 29,52 TL olarak güncellendi.

Akyazı, Hendek Karapürçek, Karasu ve Kocaali ilçelerindeki konut aboneliklerinde ise birim fiyat 23,61 TL olarak belirlenirken, Geyve Pamukova ve Taraklı’da ise 20,87 TL olarak değiştirildi.

Konut aboneliklerinin yanı sıra güncel rakamlar ticari tesislerde vergiler hariç 73,75 TL ve sanayide 113,74 TL olacak şekilde düzenlendi. Güncel tarifelerin ise 1 Ekim’den itibaren geçerli olacağı açıklandı.

Amaç su tasarrufunu teşvik etmek

Genel Kurul Toplantısı’nın ardından kurum tarafından yapılan açıklamada, “Şehrimizde yaşanan kuraklık koşulları ve kaynaklarımızdaki azalma, suyun tasarruflu kullanımını kaçınılmaz hale getirmiştir. Tasarruf bilincini teşvik edici fiyat güncelleme maddesi oy birliğiyle kabul edildi. Güncellenen tarifeyle hem mevcut kaynaklarımızı koruyacak hem de gelecek nesillere sürdürülebilir içme suyu hizmeti sunacağız. Bu süreçte tüm abonelerimizi suyu dikkatli kullanmaya, her damlanın değerini bilerek hareket etmeye davet ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.