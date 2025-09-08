Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 2025-2026 eğitim – öğretim döneminin ilk gününde okulları ziyaret ederek öğrencilerin heyecanına ortak oldu. Başkan Özdemir, birinci sınıfa başlayan miniklere kalem kutusu ve Bursaspor forması hediye etti.BURSA (İGFA) - Yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasıyla birlikte Nilüfer’deki okullarda da ilk ders zilinin heyecanı yaşandı. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, bu özel günde öğrencileri yalnız bırakmayarak ilçedeki bazı okulları ziyaret etti ve miniklerin ilk okul günü heyecanına ortak oldu.

Canaydın İlkokulu, Doğanköy İlkokulu ve İrfaniye İlkokulu’nu ziyaret eden Başkan Şadi Özdemir, öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Öğrencilerle yakından ilgilenen Başkan Şadi Özdemir, onların yeni eğitim ve öğretim dönemini kutlayarak, derslerinde başarılar diledi. Başkan Şadi Özdemir, öğrencilere içerisinde kırtasiye malzemelerinin bulunduğu kalem kutuları ile Bursaspor formaları hediye etti. Öğrencilere, kentin takımı olan Bursaspor sevgisini aşılamak istediklerini söyleyen Başkan Şadi Özdemir, forma hediye ettiği çocuklardan Bursaspor’u desteklemelerini izledi.

Ziyaretler sırasında okul yöneticileri ve öğretmenlerle de görüşen Başkan Şadi Özdemir, eğitimcilerin taleplerini dinledi ve yeni dönemde kendilerine kolaylıklar diledi.