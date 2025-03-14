İzmir Büyükşehir Belediyesi Celal Atik Spor Salonu cumartesi günü birbirinden heyecanlı iki müsabakaya ev sahipliği yapacak. Yerel Ligi şampiyon tamamlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Erkek Basketbol Takımı, Suadiye Basketbol Spor Kulübü’nü, İzmir’i Bölgesel Lig’de temsil eden Kadın Voleybol Takımı ise Dalton Koleji’ni konuk edecek.İZMİR (İGFA) - Bu hafta sonu İzmir Büyükşehir Belediyesi Celal Atik Spor Salonu’nda spor şöleni yaşanacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın spor ve sporcu kenti İzmir misyonunu her geçen gün büyüterek sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Celal Atik Spor Salonu’nda oynayacağı maçlarda çocuk ve gençlerin katılımına yönelik özel etkinlikler düzenleyecek.

İKİ ÖNEMLİ MÜSABAKA VE ETKİNLİKLER

Beş sezon önce veda ettiği Türkiye Basketbol II. Ligi’ne yeniden dönmeyi hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi Basketbol Erkek Takımı, Bölgesel Basketbol Ligi’nde (EBBL) oynayacağı ilk iç saha maçında İstanbul temsilcisi Suadiye Basketbol’u ağırlayacak. 15 Mart Cumartesi günü saat 14.00’de başlayacak müsabaka, maç öncesi ve devre arası etkinlikleriyle bir şenlik havasında geçecek.

6 grupta toplam 34 takımın mücadele edeceği Bölgesel Basketbol Ligi’nde Mart ve Nisan aylarında oynanacak grup ve play-off müsabakaları, Türkiye Basketbol II. Ligi’ne (TB2L) yükselecek iki takımı belirleyecek.

Basketbol maçının bitiminde ise voleybol maçının coşkusu Celal Atik Spor Salonu’nu saracak. Saat 17.00’de başlayacak karşılaşmada, İzmir’i Bölgesel Lig’de temsil eden İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Dalton Koleji’ni ağırlayacak. Mavi beyazlılar, 4 takımdan oluşan grubunu lider tamamladığı takdirde Nisan ayında düzenlenecek dörtlü finale adını yazdıracak.

TÜM ETKİNLİKLER VE MAÇ GİRİŞLERİ ÜCRETSİZ

Spor ve eğlence dolu geçecek gün, saat 12.30’da İzmir Büyükşehir Belediyesi U10-U11 basketbol takımları arasında oynanacak karma dostluk maçıyla başlayacak. Tamamı İzmir Büyükşehir Belediyesi spor okulları altyapısından yetişen minik basketbolcular, ilk kez seyirci önünde oynamanın tatlı heyecanını yaşayacak. Salon dışında hazırlanacak oyun parkurunda 13.00-14.00 ile 16.00-17.00 saatleri arasında çocuklara yönelik spor etkinlikleri düzenlenecek, devre arası serbest atış ve 3 sayı yarışmaları ise sporseverlere yetenek ve eğlenceyi bir arada sunacak.

SPORSEVERLERE DAVET

Ev sahibi oldukları müsabakada sporseverlerin desteğini beklediklerini ifade eden Basketbol Erkek Takımı Başantrenörü Okan İnce, “Celal Atik Spor Salonu'nda basketbol şöleni yaşanacak. Takımımız bu karşılaşmaya hazır, evimizde galibiyet almak istiyoruz.” dedi.

Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Burak Türköz ise Celal Atik Spor Salonu’na dönmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Önce basketbol, ardından da voleybol takımımız sahaya çıkacak. Tüm sporseverlere keyifli maçlar izletmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.