Eğitime büyük önem veren ve bu doğrultuda ilçeye birçok hizmet kazandıran Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçede yapımına başlanacak yeni okulun müjdesini verdi.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçeye yeni bir meslek lisesinin kazandırılacağını duyurdu. Eğitim önceliğimiz çocuklarımız geleceğimiz anlayışıyla, belediyenin tüm imkanlarını eğitim noktasında seferber eden Başkan Çiftçi, hayırsever desteği ile yapılacak yeni meslek lisesinin ruhsatını müteahhit firmaya teslim etti. Doğa Madencilik Firması’nın sahibi Nevzat İnan’ın destekleriyle yaptırılacak yeni meslek lisesinin ruhsat teslim programında, hayırsever iş insanı İnan’ın yanı sıra, Çayırova İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Demir ve müteahhit firma yetkilileri de yer aldı. Başkan Çiftçi, Nevzat İnan ve beraberindekiler, ruhsat tesliminin ardından Şekerpınar Mahallesi’ndeki okul alanında incelemelerde bulundu.

“MESLEKİ TEKNİK ANADOLU LİSESİ”

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, “Eğitime yapılan yatırım, geleceğe atılan en büyük adımdır. Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımızın daha iyi şartlarda eğitim alabilmesi için ilçemize çok önemli ve donanımlı bir eğitim yatırımını daha kazandırmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Girişimlerimiz ve talebimiz sonucu Doğa Madencilik firmasının sahibi, hayırsever iş insanı Nevzat İnan Beyefendi’nin desteğiyle ilçemize 24 derslikli Doğa Madencilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Otomasyon Atölyesi yapıyoruz.

“ÇAYIROVA’MIZIN GELECEĞİNE IŞIK TUTACAK”

Bu kıymetli eser sadece bugünün değil; yarınlarımızın da en değerli mirası olacaktır. İnşallah kısa sürede inşaatına başlanacak okulumuz, fiziki ortamı ve donanımıyla gençlerimizin hayallerine ve Çayırova’mızın geleceğine ışık tutacaktır. Ruhsatını teslim ettiğimiz okulun yapım süreci ile ilgili değerlendirmelerde bulunduğumuz hayırsever Nevzat İnan ağabeyimize, desteklerinden dolayı şahsım ve ilçemiz adına şükranlarımı sunuyorum.”