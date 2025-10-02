Bursa'da Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, zeytin sineği (takoz) zararlısına karşı 4. mücadele dönemini başlattı.BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde zeytin üretiminin yoğun olduğu mahallelerde tuzak kontrolleri ve arazi tespitleri sonucu, zeytin sineği (takoz) zararlısına karşı ilaçlı mücadele tekrarı gerektiği belirlendi.

Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, önceki halkalı leke mücadelesi ilanından sonra ilaçlama yapmayan üreticilere 1 Ekim itibariyle acil çağrı yaptı.

Duyuruda, “Özellikle önceki Halkalı Leke Mücadelesi ilanından sonra ilaçlama yapmamış olanların zeytin halkalı leke mücadelesi yapması önemlidir” denildi.

Üreticiler, ruhsatlı bitki koruma ürünleri kullanarak mücadele edilmesini istedi.