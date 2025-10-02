Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 2025 Eylül ayı dış ticaret verilerini açıklayarak, Türkiye’nin küresel rekabete rağmen 390 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracat hedefine ulaştığını duyurdu. İlk 9 ayda mal ihracatı 8 milyar dolar, hizmet ihracatı 3,2 milyar dolar arttı. Bolat, “Aralık’ta hedefi aşacağız” dedi.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara’da düzenlediği basın toplantısında, 2025 yılı Eylül ayı dış ticaret verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Küresel ekonomideki tarife uygulamaları ve korumacı politikalara rağmen Türkiye’nin ekonomik büyümesini sürdürdüğünü vurgulayan Bakan Bolat, “İhracatçılarımız ve iş dünyamızın katkılarıyla mal ve hizmet ihracatında tarihi rekorlar kırıyoruz” dedi.

390 MİLYAR DOLAR HEDEFİNE ULAŞILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2025 için koyduğu 390 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracat hedefine Eylül sonunda ulaşıldığını belirten Bakan Bolat, “İnşallah Aralık ayına kadar bu hedefin çok üzerine çıkacağız” müjdesini verdi.

Eylül ayı verilerine göre, hem aylık hem de yıllıklandırılmış mal ihracatında rekor kırıldığını, 2025’in ilk 9 ayının 7’sinde mal ihracatında artış yaşandığını ifade eden Bakan Bolat, "Eylül 2025 Verileri İlk 9 ayda mal ihracatı 8 milyar dolar artışla 200 milyar 625 milyon dolara ulaştı. Hizmet ihracatı 3,2 milyar dolar artarak, yıllıklandırılmış olarak 120,4 milyar dolara yükseldi. Dış ticaret hacmi yüzde 5,2 artarak 468 milyar 276 milyon dolar oldu" dedi.

Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı’nın Orta Vadeli Program (OVP) hedefleri doğrultusunda çalıştığını vurgulayarak, “Mal ve hizmet ihracatımızın küresel payını artırmaya, dış cari açığı azaltmaya ve rekabet gücümüzü yükseltmeye devam edeceğiz.” diye konuştu.

Buna göre 2025 yılı Eylül ayında en fazla ihracat yapılan ülkelerin başını 1,9 milyar dolar ile Almanya çekerken, en fazla ihracat yapılan sektör 3,2 milyar dolar ile motorlu kara taşıtları oldu.