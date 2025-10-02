Ticaret Bakanlığı, GATE Projesi kapsamında Filipinler’e yönelik tarım ve gıda ihracatındaki teknik engelleri kaldırmak için 22-25 Eylül 2025’te heyet ziyareti düzenledi. Kanatlı eti ihracatı başladı, su ürünleri ve ısıl işlem görmüş ürünler için kolaylıklar sağlandı. Bakanlık, küresel pazarlarda Türkiye markasını güçlendirme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı, 2025 İhracat Eylem Planı çerçevesinde hayata geçirdiği Gıda ve Tarım İhracatındaki Teknik Engellerin Aşılması (GATE) Projesi ile tarım ve gıda ihracatındaki pazara giriş engellerini aşmaya devam ediyor.

Filipinler’e yönelik kanatlı eti, yaş meyve-sebze ve su ürünleri ihracatındaki teknik bariyerleri kaldırmak için 22-25 Eylül 2025’te Filipinler Genel Ticaret Heyeti kapsamında teknik heyet ziyareti gerçekleştirildi.

Ziyaret, Ticaret Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) iş birliğiyle düzenlendi.

FİLİPİNLER İLE ÖNEMLİ MUTABAKATLAR

Filipinler Tarım Bakan Yardımcıları ile yapılan görüşmelerde şu sonuçlar elde edildi: Kuş gribinden ari bölgelerdeki akredite Türk firmalarının Filipinler’e kanatlı eti ihracatı başladı.

2026 Ocak’ta yapılacak inceleme ziyaretinde yeni firmaların akredite olmasıyla kanatlı eti ve su ürünleri ihracatı mümkün olacak.

Isıl işlem görmüş hayvansal ürünlerin ihracatında ürün bazlı onay süreçleri kolaylaştırılacak.

Bakanlık, GATE Projesi ile hedef pazarlara yönelik diplomatik ve teknik temasları sürdüreceğini vurguladı. Açıklamada, “Yüksek katma değerli ve rekabetçi ihracat perspektifiyle, tarım ve gıda ürünlerimizin küresel pazarlardaki konumunu güçlendirmek için çalışıyoruz. Teknik engellerin kaldırılması, üretici ve ihracatçılarımızın rekabet gücünün korunması ve güçlü bir Türkiye markasının inşası için kararlılıkla devam edeceğiz,” denildi.