Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği (LÖDER) ve Özhan Market iş birliğiyle düzenlenen piknikte, lösemili ve kanserli çocuklar ile aileleri keyifli bir hafta sonu geçirdi. Şişme oyuncaklar, pamuk helva ve müzik eşliğinde çocuklar neşe bulurken, Prof. Dr. Adalet Meral Güneş, LÖDER’in 31 yıllık destek faaliyetlerini anlattı.BURSA (İGFA) - Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği (LÖDER) tarafından Özhan Market’in destekleriyle Rahime Gazioğlu Konukevi’nde düzenlenen piknik, lösemili ve kanserli çocuklar ile ailelerini bir araya getirdi.

Şenlik havasında geçen etkinlikte çocuklar, şişme oyuncaklarda eğlendi, pamuk helva ve mısır ikramlarının tadını çıkardı, müzik eşliğinde dans ederek unutulmaz bir pazar günü yaşadı.

Özhan Marketler Zinciri Özhan Gönüllüleri Topluluğu, yiyecek temini ve oyuncak hediyeleriyle etkinliğe katkı sağladı. Sosyal sorumluluk projeleriyle farkındalık oluşturan Özhan, çocukların mutluluğuna ortak oldu.

LÖDER’İN ÇALIŞMALARI ANLATILDI

Bursa LÖDER Başkanı Prof. Dr. Adalet Meral Güneş, etkinlikte derneğin 31 yıllık faaliyetlerini özetledi: “Bursa LÖDER, Uludağ Üniversitesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji bölümlerini desteklemek, hasta ve ailelerine maddi-manevi yardım sunmak ve çocukluk çağı kanserleri konusunda toplumu bilgilendirmek için kuruldu. Rahime Gazioğlu Konukevi’nde 80 binden fazla hasta yakını konakladı.

Marmara Bölgesi’nin en büyük kök hücre merkezi, Sabahattin Gazioğlu Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Hastanesi ile Kök Hücre Nakil Hastanesi’ni yönetiyoruz.”Güneş, destekleri için Özhan Gönüllüleri’ne ve LÖDER gönüllülerine teşekkür ederken, tedavi gören ve tedavisi tamamlanan çocukların piknikteki mutluluğunun kendilerini motive ettiğini belirtti