Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları 2024 yılında birçok branşta başarılarına devam etti. Çayırovalı sporcular yıl boyunca 531 madalya 14 kupa kazandı.KOCAELİ (İGFA) - Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi’nin yaptığı atılım ve yatırımlarla ‘Spor Kenti’ kimliği kazanan Çayırova’da, genç sporcuların başarıları takdir topluyor.

Çayırovalı çocukların ve gençlerin zihinsel ve fiziksel gelişimi için belediyenin tüm imkanlarını seferber eden ve bu doğrultuda da 9 branşta binlerce Çayırovalı çocuğa spor yapma imkanı tanıyan Çayırova Belediyesi’nin sporcuları, 2024’de de damga vurdu. Karateden, kick boksa, cimnastikten, futbola, halk oyunlarından yüzmeye kadar birçok branşta madalyaları toplayan Çayırovalı çocuklar, ilçeye başarılar kazandırıyor. Çayırovalı sporcular yıl boyunca 531 madalya ve 14 kupa kazandı.

KARATEDE 66, KİCK BOKSTA 26 MADALYA

2024 yılında Karate dalında toplamda 66 madalya kazanan Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları, 19 altın, 26 gümüş ve 21 bronz madalya aldı. Kick Boks’ta ise Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları yıl boyunca katıldıkları müsabakalarda 8 altın, 12 gümüş ve 6 bronz madalya ile 26 madalyayı ilçeye kazandırdı.

CİMNASTİKTE 6, FUTBOLDA 3 KUPA KAZANILDI

2024 yılında cimnastik branşında 3’ü altın, 17’si gümüş olmak üzere 20 madalya kazanan Çayırova Belediyesi’nin sporcuları, ilçeye 6 kupa kazandırmayı da başardı. Futbol branşında ise Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları, 2024 yılında 3 kupa kazanma başarısı gösterdi.

YÜZMEDE 359, HALK OYUNLARINDA 60 MADALYA

Yıl boyunca gerçekleştirilen müsabakalar kapsamında Çayırova Belediyesi sporcuları, halk oyunları kapsamında 45 altın 15 bronz olmak üzere 60 madalya aldı. Ayrıca halk oyunları branşında 5 kupa da kazanıldı. Yüzme alanında da yıl boyunca büyük başarılara imza atan Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü sporcuları, 166 altın, 95 gümüş ve 98 bronz madalya ile toplamda 359 madalya almaya hak kazandı.